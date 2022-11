Zentrum Paul Klee: Jahresvorschau 2023

Bern – Joan Miró – Paul Klee – Monika Sosnowska – Hannah Höch. Mit vier monografischen Ausstellungen lädt das Zentrum Paul Klee 2023 zu einzigartigen Begegnungen mit modernen und zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern. Den Auftakt bildet eine grosse Ausstellung zum Spätwerk Joan Mirós, Höhepunkte im Sommer und Herbst sind Ausstellungen zu Monika Sosnowska und Hannah Höch sowie die letzte klassische Ausstellung zu Paul Klee. Eine neue Plattform zur Präsentation und Vermittlung der hauseigenen KleeSammlung ermöglicht ab Herbst vielseitige Einblicke in Klees Leben und Werk. Neben den Ausstellungen wartet ein breites Spartenprogramm.

Nach seinem Umzug in sein lang ersehntes eigenes Atelier in Palma de Mallorca im Jahr 1954 hinterfragte der Künstler Joan Miró seine Malerei von Grund auf. Dem daraus resultierenden und wenig bekannten Spätwerk widmet das Zentrum Paul Klee seine erste Ausstellung 2023.

Nach knapp 60 thematischen Klee-Ausstellungen findet die Serie mit Paul Klee. Alles wächst von Mai bis Oktober ihren Abschluss. Sie zeigt Klees Beschäftigung mit den Erscheinungen und Vorgängen in der Natur und hebt biologische Schätze wie Muscheln oder Steine aus dem Depot. Ab dem 7. Oktober 2022 entsteht mit Kosmos Klee. Die Sammlung eine Plattform zur Vermittlung von Leben und Werk Paul Klees. Gezeigt werden neben Werken auch biografisches und Archivmaterial aus der umfangreichen Sammlung des Hauses sowie Arbeiten von Künstler:innen, deren Werke in einem Zusammenhang mit Klee und seiner Zeit stehen.

Mit der polnischen Künstlerin Monika Sosnowska zeigt das Zentrum Paul Klee im Sommer eine der wichtigsten Bildhauerinnen der Gegenwart. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf ihrer Auseinandersetzung mit der Moderne. Zum Abschluss des Ausstellungsjahres setzt das Zentrum Paul Klee die Fotomontagen der deutschen Künstlerin Hannah Höch in einen Dialog mit dem avantgardistischen Kino der 1920er-Jahre.

Grosse Namen prägen auch das Spartenprogramm: Der französische Pianist David Fray, The King’s Singers und der Flötist Emmanuel Pahud laden neben vielen weiteren hochkarätigen Künstler:innen zur Meisterkonzertreihe. Usama Al Shahmani, Milena Michiko Flašar, Christoph Geiser und Yvonne Zitzmann präsentieren ihre neuesten literarischen Werke. Im FRUCHTLAND wächst 2023 UrDinkel – während der Bronzezeit das wichtigste Getreide in Europa überhaupt, das in unserer heutigen Ernährung ein Revival erlebt. (ZPK/mc/ps)

