Geschäftliche Weihnachtspost zwischen Budget, Planung und Wirkung

Emmerich am Rhein – Wenn in den Unternehmen die Budgets für das kommende Jahr verhandelt werden, gerät ein kleiner Posten oft in Vergessenheit, bis er plötzlich dringend wird: die Weihnachtspost an Kundschaft, Partner und Lieferanten. Jedes Jahr stellt sich dieselbe Frage, ob sich der Aufwand lohnt oder ob eine digitale Grussbotschaft genügt.

Die Antwort hängt weniger von der Tradition ab als von einer nüchternen Abwägung zwischen Kosten, internem Aufwand und dem Wert der Beziehungen, die damit gepflegt werden.

Warum gedruckte Grüsse weiterhin ihren Platz haben

Im Dezember erreichen Entscheidungsträger zahllose E-Mails mit Festtagsgrüssen, die meisten davon automatisiert und austauschbar. Eine gedruckte Karte hebt sich davon ab, weil sie physisch präsent ist. Sie wird geöffnet, gelesen und nicht selten einige Wochen aufbewahrt. Für Unternehmen im B2B-Umfeld, deren Geschäft auf langfristigen Kundenbeziehungen beruht, ist das ein relevanter Unterschied.

Gleichzeitig ist die gedruckte Weihnachtspost kein Selbstläufer. Eine generische Karte mit vorgedruckter Unterschrift der Geschäftsleitung wirkt eher wie eine Pflichtübung. Die Wirkung entsteht dort, wo die Karte erkennbar zum Absender passt und wo eine persönliche Zeile zeigt, dass jemand an den Empfänger gedacht hat.

Die Kostentreiber realistisch einschätzen

Wer die Weihnachtspost budgetiert, sollte nicht nur den Druck betrachten. Die tatsächlichen Kosten setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen. Dazu gehören die Gestaltung, sei es intern oder extern, der Druck selbst, die Umschläge, das Porto und nicht zuletzt die Arbeitszeit für das Zusammenstellen der Adresslisten, das Unterschreiben und das Kuvertieren. Gerade dieser interne Aufwand wird häufig unterschätzt.

Beim Druck bestimmen vor allem Auflage, Format, Papierqualität und Veredelung den Preis. Eine Folienprägung, eine Kaschierung oder gestanzte Formen werten eine Karte auf, verursachen aber zusätzliche Kosten und unter Umständen längere Produktionszeiten. Sinnvoll ist es, früh festzulegen, welche Zielgruppe welche Ausführung erhält. Nicht jeder Kontakt muss dieselbe Karte bekommen. Eine Unterscheidung zwischen Schlüsselkunden und erweitertem Netzwerk hält das Budget im Rahmen, ohne die wichtigsten Beziehungen zu vernachlässigen.

Eigenes Design statt Katalogware

Viele Unternehmen setzen inzwischen auf Weihnachtskarten mit eigenem Design, die sich am Corporate Design orientieren. Das hat einen klaren Vorteil: Die Karte ist eindeutig dem Absender zuzuordnen und transportiert die Markenwerte, statt nur eine saisonale Stimmung zu bedienen. Ein zurückhaltendes Motiv in den Hausfarben, ergänzt durch eine sorgfältig formulierte Botschaft, wirkt in einem professionellen Umfeld oft überzeugender als opulente Weihnachtsmotive.

Für die Umsetzung empfiehlt sich eine klare Verantwortung im Haus. Marketing oder Kommunikation liefert das Design, die Geschäftsleitung gibt den Text frei, und eine Person koordiniert Adressen und Termine. Wer Weihnachtskarten mit eigenem Design bestellt, sollte die Druckdaten sorgfältig vorbereiten oder vor dem Druck prüfen lassen, damit Beschnitt, Auflösung und Farben stimmen. Werden mehrere Varianten im selben Format geplant, etwa für verschiedene Sprachregionen, lässt sich das in einem Auftrag bündeln, was in der Schweiz mit ihren mehrsprachigen Kundenstämmen besonders naheliegend ist.

Ein realistischer Zeitplan

Der häufigste Grund für hektische Weihnachtspost ist ein zu später Start. Ein belastbarer Zeitplan rechnet rückwärts vom gewünschten Eingang beim Empfänger. Davor liegen der Versand, das Unterschreiben und Kuvertieren, die Lieferung der gedruckten Karten, die Produktion, die Freigabe der Druckdaten und die Gestaltung. Für Unternehmen, die mehrere Freigabeschleifen benötigen, lohnt es sich, bereits im Oktober mit dem Entwurf zu beginnen.

Auch die Adressdaten verdienen Aufmerksamkeit. Veraltete Adressen, ausgeschiedene Ansprechpersonen oder falsch geschriebene Namen schmälern die Wirkung erheblich. Ein Abgleich mit dem CRM einige Wochen vor dem Versand ist daher keine Formalität, sondern Teil der Qualitätssicherung.

Ebenso wichtig ist die Frage, wer unterschreibt. Eine Karte, die von der direkten Ansprechperson persönlich unterzeichnet und mit einer kurzen Notiz ergänzt wird, wirkt deutlich glaubwürdiger als eine gedruckte Unterschrift der Geschäftsleitung. Das kostet Zeit, die im Dezember knapp ist, und sollte deshalb von Anfang an in der Planung der Kundenverantwortlichen berücksichtigt werden.

Über die Festtage hinaus denken

Wer den Prozess einmal sauber aufgesetzt hat, kann ihn auch für andere Anlässe nutzen. Dankeskarten nach Projektabschlüssen, Einladungen zu Kundenanlässen oder Grüsse zum Firmenjubiläum folgen derselben Logik. Unternehmen, die regelmässig Karten drucken lassen, profitieren von einheitlichen Vorlagen und eingespielten Abläufen. Die Weihnachtspost wird so vom jährlichen Sonderprojekt zu einem festen Baustein der Kundenkommunikation, mit klar kalkulierbarem Aufwand und einer Wirkung, die über den Dezember hinausreicht. (pd/mc/hfu)