Adventszauber am Flughafen Zürich erleben

Zürich – Zur Adventszeit erstrahlt der Flughafen Zürich in besonderem Glanz. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: vom stimmungsvollen Weihnachtsdorf und dem «Sparkling Tree» im Circle über Geschenkinspirationen im Airport Shopping bis hin zum Musik- und Lichtkunstfestival «Zauberpark» im Flughafenpark.

Die Adventszeit taucht den Flughafen Zürich jedes Jahr in ein festliches Ambiente. Eines der Highlights ist die fünfte Ausgabe des Zauberparks. Das Musik- und Lichtkunstfestival verwandelt den Flughafenpark vom bis 7. Dezember in einen Ort für Konzerte, Lichtkunst und vielfältige Verpflegungsmöglichkeiten.

Jeden Abend stehen bekannte Musikerinnen und Musiker aus dem In- und Ausland auf der Bühne, darunter Marc Sway, die zweifache Grammy-Gewinnerin Corinne Bailey Rae, der deutsche DJ und Produzent Alle Farben oder auch Bligg mit seiner «Wiehnachtsshow». Das Kinderprogramm findet in den frühen Abendstunden vor den Music Acts statt. Zu sehen sind unter anderem der Kinderliedermacher Andrew Bond, die Märchenerzählerin Tante Carmen, der Zauberer Dan White sowie die beliebte Kinderband Silberbüx.

Kunstinteressierte können entlang des Panoramawegs 17 Lichtkunstinstallationen von Kunstschaffenden aus ganz Europa bestaunen.

Weihnachtsdorf im Circle

Zeitgleich mit dem Zauberpark hat am 19. November das Circle Weihnachtsdorf eröffnet. Rund um den Hauptplatz bieten die Weihnachtshütten Besucherinnen und Besuchern eine Auswahl an warmen Speisen und Getränken. Neben Glühwein und Punsch gibt es unter anderem Raclette, Suppe, Burger oder Chäshörnli. Süsse Spezialitäten wie gebrannte Mandeln, Magenbrot und Lebkuchenherzen ergänzen das Angebot. Eine Fondue-Hütte bietet Platz für bis zu zehn Personen.

Mitten auf dem Hauptplatz steht der neun Meter hohe «Sparkling Tree» aus rund 1’500 Spiegelkugeln. Dieser Weihnachtsbaum wird ab 17:00 Uhr zu jeder vollen Stunde stimmungsvoll inszeniert.

Weihnachts-Shopping, Adventskonzert und Flughafen-Rundfahrten

Wer auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk ist, findet am Flughafen Zürich zahlreiche Möglichkeiten. Die Geschäfte haben bis spätabends und auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Im Airport Shopping bieten verschiedene Vitrinen Inspiration für alle auf Geschenksuche – sei es für den Adventskalender oder für unter den Weihnachtsbaum.

Am Samstag, 6. Dezember, ist der Samichlaus von 12:00 bis 19:00 Uhr im Airport Shopping, in den Ausreisehallen und im Circle unterwegs. Am Sonntag, 7. Dezember, spielt das Flughafenorchester von 10:30 bis 12:00 Uhr ein Adventskonzert in der Ausreisehalle 2. Besucherinnen und Besucher können sich auf verschiedene weihnachtliche Brunch-Angebote freuen.

Auch Aviatik-Fans kommen in der Weihnachtszeit auf ihre Kosten: Neben den regulären öffentlichen Touren gibt es während der Feiertage zusätzliche Rundfahrten und Führungen: Mittwoch, 24. Dezember, bis Freitag, 26. Dezember 2025 / Mittwoch, 31. Dezember 2025, bis Freitag, 2. Januar 2026. (mc/pg)