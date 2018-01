Kilchberg – Lindt&Sprüngli (L&S) ist im vergangenen Geschäftsjahr 2017 unter den Analysten-Erwartungen gewachsen. Der Gruppen-Umsatz stieg um 4,8% auf 4,09 Mrd CHF, organisch waren es +3,7%. Der Konzern blieb damit auch unter seinem eigenen langfristigen strategischen Zielwert von 6-8%, hatte dies zum Halbjahr aber bereits angedeutet. Ohne Russell Stover lag das organische Wachstum laut Mitteilung vom Dienstag bei 5,9%.

Das Wachstum hat sich damit im zweiten Halbjahr wie angekündigt beschleunigt, allerdings nur geringfügig. Im ersten Halbjahr war das organische Wachstum bei 3,6% gelegen.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Lindt die Analysten-Prognosen (AWP-Konsens) vor allem beim organischen Wachstum nicht erreicht. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 4,10 Mrd CHF und für das organische Wachstum bei 4,2%.

Neben dem Gewinn wichtiger Marktanteile in fast allen Märkten sei Lindt&Sprüngli erneut schneller gewachsen als der Gesamtschokolademarkt, heisst es in der Mitteilung. Dies sei vor dem Hintergrund der herausfordernden Rahmenbedingungen (gesättigte Schokolademärkten, sich verändernde Handelslandschaft, zunehmender Preisdruck) eine „gute Leistung“, schreibt Lindt. Besonders hervorzuheben seien die Resultate in Europa und dem Segment Rest der Welt. Erwähnt wird aber auch die „konstant starke Entwicklung“ des eigenen Ladennetzes, dessen Umsatz im vergangenen Jahr zum ersten Mal eine halbe Milliarde erreicht habe.

Trotz schwächeren Ergebnissen in den USA sei man im grössten Schokolademarkt der Welt weiterhin auf Kurs und habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die Basis für weiteres profitables Wachstum geschaffen, heisst es weiter.

EBIT-Marge im Rahmen

Genaue Gewinnzahlen wurden noch nicht bekannt gegeben. Lindt erwartet aber eine Verbesserung der Betriebsgewinnmarge innerhalb der strategischen Zielsetzung (+20-40 BP). Lindt hält ausserdem an der mittel- bis langfristigen Zielsetzung eines Umsatzwachstums von 6-8% und einer Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20-40 Basispunkten fest.

Die Publikation des vollständigen Jahresabschlusses 2017 ist für den 6. März vorgesehen. (awp/mc/ps)