Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Montag im frühen Geschäft deutlich nach und setzt damit die Talfahrt der vergangenen Woche fort. Nach dem Ausverkauf in den USA am Freitagabend haben am Montag auch die Aktien in Japan zum Wochenstart klar nachgegeben. Die Stimmung an den Aktienmärkten habe sich wegen der gestiegenen Renditen der Anleihen deutlich verschlechtert, hiess es am Markt.

Die Notenbanken könnten allenfalls gezwungen sein, die Zinsen schneller zu erhöhen als es in Börsenkreisen bisher erwartet worden sei. Und da die Aktienmärkte langfristig deutlich überkauft seien, könnten weitere massive Verkaufswellen einsetzen. Die gestiegene Nervosität an den Märktenzeigt sich auch am Volatilitäts-Indikator VSMI, welcher altuell 13% höher liegt (17,2).

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.40 Uhr 1,12% tiefer bei 9’117,25 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 1,35% auf 1’494,4 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,16% auf 10’481,56 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren alle im Minus.

Seit dem Höchststand vom 24. Januar hat der SMI bereits rund 500 Punkte nachgegeben. Allerdings gibt es auch Kommentare, welche die jüngste markante Korrektur als „gesund“ oder „überfällig“ bezeichnen. Die Credit Suisse etwa ist der Ansicht, dass Aktien weiter die zu bevorzugende Anlageklasse seien und die aktuelle Schwäche als Einstiegsmöglichkeit gesehen werden sollte. Ob sich die Investoren dadurch beruhigen lassen und der Leitindex demnächst einen Boden findet, bleibt allerdings abzuwarten.

Ähnlich wie die Credit Suisse sieht es die Zürcher Kantonalbank. Die momentan laufende Korrektur könne zwar durchaus einige Prozentpunkte erreichen, „Buy-the-dip“ dürfte aber auch in diesem Fall eine lohnende Strategie darstellen, heisst es bei der ZKB. Erst bei einer spürbaren Eintrübung der Konjunktur oder einer klar anziehenden Inflation drohe den Aktienmärkten ein deutlicherer Einbruch.

Die stärksten Einbussen verzeichnen Lonza (-2,4%) und Aryzta (-2,2%), aber auch Logitech, Swatch, LafargeHolcim, Partners Group und Dufry büssen über 2% ein. Bei Dufry wurde über das Wochenende der Ausstieg des Grossaktionärs Paul Singer bekannt. Die von ihm kontrollierten Hedge Funds haben laut einer Börsenmitteilung ihre Anteile von über 5% auf unter 1% reduziert.

Von den Banken fallen UBS (-1,9%) und Julius Bär (-1,7%) etwas mehr zurück als Credit Suisse (-1,4%). Um je rund 1,5% werden Sika, Clariant, Schindler oder Swiss Life tiefer gestellt.

Eine gewisse Absicherung gegen unten leisten die schwergewichtigen Roche mit einem Minus von lediglich 0,4%. Zusammen mit Roche sind weitere defensive Titel wie Novartis (-1,0%), Nestlé (-0,8%) oder Swisscom (-0,8%) in der Spitzengruppe zu finden, welche sich dem Abwärtstrend aber auch nicht entziehen können. Novartis gehörten mit einem Minus von knapp 6% in der Vorwoche zu den grössten Verlierern. Swisscom wird am kommenden Mittwoch die Jahreszahlen vorlegen.

Im breiten Markt stehen nach Zahlen DKSH (-1,1%) etwas im Fokus. Laut Analysten wurden die Erwartungen in etwa erfüllt. Als leise Enttäuschung gilt das organische Wachstum, während die Dividendenerhöhung positiv vermerkt wird. Implenia (-2,3%) büssen die Gewinne vom vergangenen Freitag im Anschluss an die ersten Angaben zum Ergebnis 2017 grösstenteils wieder ein.

Die Online-Reiseagentur Lastminute.com hat zudem für 2017 eine Gewinnwarnung ausgesprochen und einen Nettoverlust von 8 Mio bis 9 Mio EUR in Aussicht gestellt, was den Titel um 2,9% nach unten schickt. Schaffner fallen um 3,5% zurück, nachdem das Unternehmen einen Abschreiber im Zusammenhang mit der Steuerreform in den USA von 2,7 Mio CHF angekündigt hat. Und auch Zehnder (-2,4%) stehen unter Abgabedruck. Das auf Raumklima spezialisierte Unternehmen hat den Abgang von CEO Dominik Berchtold nach Diskussionen um die künftige Strategie angekündigt.

Die grössten Verlierer sind aber Orascom (-7,8%), Bachem (-6,6%) oder Idorsia (-5,0%). Grössere Gewinne gibt es derweil für New Venturetec (+8,4%) oder Energiedienst (+1,9%), letztere nach Jahreszahlen. (awp/mc/pg)

SIX Swiss Exchange

