Jona – Der Baustoffkonzern LafargeHolcim hat im vierten Quartal 2017 den Umsatz gesteigert, muss aber unter dem Strich einen hohen Verlust ausweisen. Der Grund dafür sind hohe Abschreibungen, die im Rahmen einer Portfolioüberprüfung vorgenommen wurden. Zudem präsentiert der Konzern eine Neubestimmung der strategischen Ziele.

Der Umsatz von LafargeHolcim stieg im vierten Quartal auf 6,70 Mrd CHF, das sind 2,7% mehr als in der Vorjahresperiode. Auf vergleichbarer Basis (like for like) wurde ein Plus von 6,2% ausgewiesen. Der um die Merger- und Einmalkosten adjustierte betriebliche EBITDA stieg gegenüber den Vorjahreszahlen um 2,7% auf 1,70 Mrd, allerdings resultierte auf vergleichbarer Basis ein Minus von 1,7%. Die entsprechende Marge gibt LafargeHolcim in der Mitteilung vom Freitag mit zum Vorjahr unveränderten 25,4% an.

Unter dem Strich verblieb ein den Aktionären zurechenbarer Verlust von 3,12 Mrd CHF, verglichen mit einem Gewinn von 453 Mio CHF im Vorjahr. Dabei habe die eingehende Prüfung des Portfolios und insbesondere der Risiken in den einzelnen Ländern zu Wertminderungen im Umfang von 3,83 Mrd geführt, heisst es. Die Wertminderungen betrafen hauptsächlich Goodwill und Vermögenswerte aus Unternehmenszusammenschlüssen. Ohne Wertminderungen und ohne den Einfluss von Devestitionen resultiert derweil ein Gewinn von 270 Mio (VJ 393 Mio).

Das Unternehmen hat die Erwartungen der Analysten beim Umsatz und beim Betriebsergebnis deutlich übertroffen. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 6,50 Mrd CHF (LFL +3,5%) und für den bereinigten EBITDA bei 1,56 Mrd.

In der Bilanz nahm die Nettoverschuldung von LafargeHolcim um 2,6% auf 14,3 Mrd CHF ab. Den Aktionären schlägt der Verwaltungsrat eine Ausschüttung in Form einer Dividende von zum Vorjahr unveränderten 2 CHF je Titel vor. Und das Aktienrückkaufprogramm werde nach Erreichung von 581 Mio CHF beendet, heisst es weiter.

Für 2018 rechnet das Management in seinen Märkten mit einem Wachstum im Nettoverkaufsertrag von 3 bis 5%. Der bereinigte betriebliche EBITDA soll auf vergleichbarer Basis ein Wachstum 5% aufweisen. Die Investitionen sollen unter der Marke von 2 Mrd CHF bleiben.

Neue Strategie bis 2022 formuliert

Neben den Zahlen hat der Zementkonzern auch eine strategische Neuausrichtung bekanntgegeben. Der neue CEO Jan Jenisch will unter dem Motto „Building for Growth“ das profitable Wachstum voranzutreiben und das Geschäft vereinfachen, wie es heisst. So sollen nachhaltige Renditen gewährleistet werden und Mehrwert geschaffen werden.

Gleichzeitig werden neue Mittelfristziele für die kommenden fünf Jahre gesetzt. So soll ein jährliches Wachstum des Nettoverkaufsertrags von 3 bis 5% und des wiederkehrenden EBITDA von mindestens 5% erreicht werden. Der Free Cashflow soll auf über 40% des wiederkehrenden EBITDA steigen und bei der Kapitalrendite (ROIC) wird ein Wert von über 8% angestrebt.

Dabei geht LafargeHolcim von einem Marktwachstum aus, dass genutzt werden soll. Man werde gezielt in Märkte mit grösserem Potenzial investieren und bei Investitionen selektiver vorgehen. Bei Zuschlagstoffe und Transportbeton sollen aggressivere Marktstrategien verfolgt werden und das Segment Solutions & Products neu aufgebaut werden.

Eine Vereinfachung der Konzernstruktur soll Kosten sparen. Der Fokus soll mit einer Corporate-Light-Struktur stärker auf den Ländern liegen. 35 Märkte werden neu direkt der Konzernleitung unterstellt sein. Das Programm soll bis 2019 abgeschlossen werden und die Vertriebsgemeinkosten (SG&A) um 400 Mio CHF pro Jahr senken. Zudem werden neue Key Performance Indicators mit neuen Anreizen formuliert. (awp/mc/ps)

Börsenkurs bei Google Finance