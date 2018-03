Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch bis am Mittag seine frühmorgendlichen Verluste ausgebaut. Getrübt wird die Stimmung durch den gestern Abend bekannt gewordenen Rücktritt von Gary Cohn, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump. Bisher hätten die Anleger auf die Drohung von Strafzölle für Stahl- und Aluminium vergleichsweise gelassen reagiert, meinte ein Händler. Das Ausscheiden von Cohn, Befürworter des freien Handels, lege nun den Schluss nahe, dass es Präsident Trump mit einem Handelskrieg ernst meine.

Die Kursentwicklung an der US-Börse werde derzeit vom hohen Gewinnwachstum der amerikanischen Unternehmen getragen, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. Den Grossteil ihrer Gewinne würden die gelisteten Aktiengesellschaften aber nicht in den USA, sondern im Ausland generieren. Jetzt greife die Angst um sich, dass neue Handelsschranken dieser Sache einen Riegel vorschieben und somit dem Rally ein Ende bereiten könnte. Und eine alte Börsenregel besagt: Hustet Wall Street, dann kriegt Europa den Schnupfen.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 12 Uhr 0,41% auf 8’729,80 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,65% auf 1’428,88 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) sinkt 0,44% auf 10’116,24. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen gerade mal drei im Plus.

Am deutlichsten Federn lassen müssen unter den Blue Chips Lonza mit -2,3%, Logitech mit -2,2% und UBS mit -1,7%, ohne dass dafür relevante Nachrichten vorliegen. Zu den Verlieren gehören auch Sika, die 0,5% abgeben.

Die Auseinandersetzung zwischen der Gründerfamilie von Sika und dem Verwaltungsrat des Unternehmens hat eine nächste Stufe erreicht. Allerdings gibt es aus Sicht der Aktionäre einen Lichtblick. Die Stiftung der Familie (SWH) stimmt nämlich dem Antrag des Verwaltungsrats auf eine Dividendenanhebung zu. Im vergangenen Jahr hatten die Erben des Firmengründers eine tiefere Dividende durchgesetzt.

Die kleine Gruppe der Gewinner bei den Blue Chips ist schnell genannt: Es sind dies die beiden Indexschwergewichte Roche (+0,1%) und Novartis (+0,1%) sowie Geberit (+0,3%).

Im breiten Markt stehen Ypsomed mit einer Abschlag von knapp 10% heraus. Das Medizinaltechnikunternehmen hat gemäss einem Medienbericht Investoren auf eine Gewinnwarnung vorbereitet. Die Gesellschaft mochte gegenüber AWP den Inhalt des Artikels zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigen, noch dementieren.

Überdurchschnittlich hohe Kursverluste verzeichnen auch Myriad (-7,0%) und Bossard (-5,9%). Bossard gehört zu den Unternehmen, die am Mittwoch Resultate für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht haben. Die Industriegruppe erzielte einen Gewinn auf Rekordniveau und will eine höhere Dividende zahlen.

Auch Panalpina (-4,7%) veröffentlichte Ergebnisse, die indes gemischt ausfielen. Die Aktien des Autozulieferers Autoneum, der mit seinen Resultaten die Erwartungen leicht übertraf, erholen sich indes von ihren morgendlichen Abgaben uns stehen 0,1% im Plus.

Höher notieren auch Lindt&Sprüngli (Namen +0,2%; PS +0,1%). Der Schokoladehersteller hatte am Dienstag ein im Rahmen der Erwartungen ausgefallenes Geschäftsergebnis vorgehegt. Analysten sind sich in der Nachbetrachtung bezüglich des weiteren Kurspotenzials der Aktien uneinig. So senken beispielsweise Société Générale und Vontobel ihre Kursziele für die Titel, während Natixis ein höheres Ziel ansetzt. SocGen begründet die Senkung damit, dass der Schokoladehersteller aufgrund der Probleme bei Russell Stover die langfristige Guidance beim organischen Umsatzwachstum reduzieren könnte. Natixis begründet die Anhebung mit nach oben korrigierten Schätzungen, die aber unter jenen des Unternehmens liegen.

Angeführt wird die Liste der Kursgewinner von Perfect Holding (+8,2%), vor Tornos (+5,0%) und Kuros (+2,2%), ohne dass dafür relevante Nachrichten auszumachen waren. (awp/mc/ps)

