Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag nach einem kaum veränderten Start in die Verlustzone abgerutscht. Am Tag des kleinen Optionsverfalls drücken die Abgaben der Schwergewichte Novartis und Nestlé auf den Gesamtmarkt. Auf der Gegenseite sorgen derweil die fester tendierende Grossbankentitel dafür, dass der Leitindex SMI nicht unter die Marke von 8’800 Punkten abrutscht. Das Geschäft verläuft aber nach wie vor in ruhigen Bahnen und die Richtungssuche dürfte in der kommenden Woche in eine neue Runde gehen. Schliesslich werden am Nachmittag keine impulsgebenden Nachrichten erwartet.

Ob die Anfang April begonnene Erholung weitergehe, oder dies nur ein „Intermezzo“ gewesen sei, bleibe somit vorerst offen, meint ein Marktbeobachter. Nach einem unruhigen Wochenbeginn rückten geopolitische Sorgen wie etwa der Handelsdisput zwischen den USA und China oder der Syrien-Konflikt in den Hintergrund. Neu kämen hingegen mit den steigenden Rohstoffpreisen aber Zinsängste auf, hiess es. Gerüchte gehen um, wonach Saudi Arabien als wichtiger Produzent einen Ölpreis im Bereich von 80 bis 100 US-Dollar je Barrel ins Auge fasst. Der Preis für das Barrel der Nordseesorte Brent bewegt sich leicht unterhalb der Marke von 75 US-Dollar.

Bis um 12 Uhr büsst der Swiss Market Index (SMI) 0,27 Prozent auf 8’809,60 Punkte ein, bleibt aber im Wochenvergleich knapp im Plus. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,09 Prozent auf 1’460,86 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,30 Prozent auf 10’402,38 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 13 im Minus und 17 im Plus.

Novartis (-1,2%) und Nestlé (-0,7%) geben am Markt nach wie vor den Ton an. Sie haben ihre Abgaben im Handelsverlauf ausgebaut und drücken den SMI nun gemeinsam um rund 35 Punkte in die Tiefe. Beide Unternehmen hatten am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt. Während Nestlé am Donnerstag nicht auffielen, hatte Novartis die Anleger enttäuscht und Zweifel am Potenzial der Produktpipeline aufkommen lassen.

In der Folge senkten DZ Bank, Bryan Garnier und insbesondere die Bank Barclays das Kursziel für die Novartis-Papiere. Barclays verwies in der Begründung vor allem auf die enttäuschende Entwicklung des Schuppenflechtemittels Cosentyx. Branchennachbar Roche publiziert nächste Woche den Quartalsbericht. Von den Novartis-Abgaben wenig beeindruckt entwickeln sich die Genussscheine unauffällig und büssen derzeit lediglich 0,1 Prozent ein.

ABB zündeten am Donnerstag nach Zahlen ein Kursfeuerwerk und weiten am Berichtstag die Avancen um 0,9% aus. Eine Reihe von Banken, darunter die UBS oder Citigroup, erhöhten mit Blick auf die verbesserten Aussichten ihre Kurszielschätzungen. Die Analysten von Oddo empfehlen die Titel gar neu zum „Kauf“. Der Wind habe für den Industriekonzern gedreht, der Ausblick für das Umsatzwachstum und die Margen habe sich endlich verbessert, hiess es.

Die Banken Credit Suisse (+0,5%) und UBS (+0,7%) rücken vor. Eine Sektorstudie von Goldman Sachs trübt das Bild kaum ein. Die Bank hat die Kursziele für CS und UBS reduziert und rechnet bei beiden Instituten mit schwächeren Erträgen im Investment Banking sowie tieferen verwalteten Vermögen. Am deutlichsten ziehen im SMI/SLI Swisscom (+1,0%) an.

Am breiten Markt geht es für Kuros (+4,4%) oder Inficon (+3,1%) nach oben. Das Messtechnikunternehmen hat im ersten Quartal mit Rekordwerten beim Umsatz und Betriebsgewinn überzeugt. Starke Halbleiter- und Display-Märkte hätten dazu geführt, heisst es bei der Bank Vontobel. Implenia rücken mit dem Gewinn des Auftrags zum Bau des Parking beim Kunstmuseum in Basel um 1,9% vor.

Abgaben erleiden etwa Cembra (-3,9%), Georg Fischer (-2,1%) oder Vontobel (-2,9%), was allerdings mit Blick auf die Dividendenabgänge zu erklären ist.

Weiter hat der Börsenkandidat Ceva im Rahmen einer Medienkonferenz Details zum IPO, Zahlen zum vergangenen Jahr sowie Angaben zu den Aussichten veröffentlicht. Der Börsengang soll am 4. Mai über die Bühne gehen und die Kassen der Zuger Logistikfirma sollen mit rund 1,2 Milliarden Franken gefüllt werden. (awp/mc/ps)

