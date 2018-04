Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit weiteren Abgaben in den Handelstag gestartet. Die US-Märkte war am Vorabend nach dem europäischen Börsenschluss noch tief ins Minus gefallen und auch die asiatischen Handelsplätze schlossen in der Nacht schwächer. Weiterhin verunsichern die Sorgen um steigende Zinsen die Investoren. Aber auch Äusserungen von US-Präsident Donald Trump über Neuverhandlungen des „Atomdeals“ mit dem Iran belasten die Stimmung.

Am Vortag waren die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen erstmals seit 2014 wieder über die Marke von 3% gestiegen. Der Anstieg sei durch steigende Inflationssorgen und Erwartungen von Zinsanhebungen in den USA getrieben, meinte ein Marktanalyst. Zudem wurden in den USA einige Quartalergebnisse grosser Unternehmen von den Investoren schlecht aufgenommen. Am hiesigen Aktienmarkt liegt der Fokus am Mittwoch auf den Quartalsergebnissen der Grossbank Credit Suisse und des Chemiekonzerns Clariant.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,21 Prozent im Minus bei 8’778,44 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,29 Prozent auf 1’453,79 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt um 0,30 Prozent auf 10’389,07 Punkte nach. Bei den 30 wichtigsten Titel notieren 24 im Minus, vier im Plus und zwei unverändert.

Gegen den Trend sind Credit Suisse (+4,7%) mit klaren Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die zweitgrösste Schweizer Bank hat mit den vorbörslich vorgelegten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Die Bank habe dabei vor allem im Vermögensverwaltungsgeschäft sowie bei den Aktivitäten in der Schweiz brillieren können, hiess es. Die Beobachter werteten die Zahlen nach dem hohen Verlust vom vierten Quartal 2017 als einen „wichtigen Schritt zurück zur Normalität“.

Abwärts geht es dagegen mit den Titeln der Konkurrentin UBS (-0,8%). Im Nachgang zur Zahlenvorlage vom Montag passen die Analysten der Bank Vontobel sowie von Barclays ihre Schätzungen nach unten an und senken entsprechend ihre Kursziele. Die Aktien des Vermögensverwalters Julius Bär (-0,1%), die sich am Vortag noch etwas erholt hatten, geben mit dem Markt nach.

Stärkste Verlierer im SMI/SLI sind derweil die Titel des Chemiekonzerns Clariant (-3,3%), der seine Zahlen für die ersten drei Monaten des Jahres vorgelegt hat. Während der Umsatz über den Erwartungen ausfiel, hat das Baselbieter Unternehmen mit der Betriebsgewinnmarge die Prognosen der Analysten nicht ganz erfüllt. Die Clariant-Titel hatten allerdings seit Anfang des Monats einen starken Lauf an der Börse hingelegt.

Ebenfalls im Minus notieren Adecco (-3,2% oder -2,14 CHF), der Kursrückgang lässt sich allerdings auf den Abgang der Dividende von 2,50 CHF je Titel zurückführen. Aber auch weitere typische zyklische Werte wie ABB (-1,1%), Sika (-0,9%) oder SGS (-1,0%) geben überdurchschnittlich ab. Die Analysten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Titel des Genfer Warenprüfkonzerns mit Verweis auf die drohenden Handelskonflikte zurückgenommen, bestätigen aber ihr „Outperform“-Rating.

Keine Stütze für den Markt sind die defensiven Börsenschwergewichten Nestlé und Roche (je -0,3%) sowie Novartis (-0,4%). Die Analysten von Liberum senken ihr Kursziel für die Novartis-Titel im Nachgang zur Zahlenpräsentation von vergangener Woche und bekräftigen ihre „Hold“-Empfehlung.

Neben CS gehören Vifor Pharma (+1,9%) zu den klaren Gewinnern. Die Titel erhalten Unterstützung von einer Ersteinstufung durch die US-Grossbank JPMorgan mit „Overweight“ . Die Vifor-Aktie biete das grösste Wachstumspotenzial unter den europäischen Spezialpharma-Unternehmen in Europa, lobt der zuständige Analyst.

Am breiten Markt setzen die Titel des Chipherstellers AMS (+1,1%) ihre Talfahrt nicht mehr fort, nachdem sie am Vortag nach dem Quartalsbericht um 9% abgesackt waren. Die Mühlenbetreiberin Groupe Minoteries (+2,0%) hat derweil für 2017 einen Umsatzrückgang und schlechtere operative Zahlen vermelden müssen. Der Fleischverarbeiter Bell (unv.) hat die Übernahme eines Westschweizer Convenience-Unternehmens mitgeteilt. (awp/mc/pg)

