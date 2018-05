Zürich – Am Schweizer Aktienmarkt sind die Indizes am Mittwoch mit leichten Gewinnen gestartet. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump vom Dienstagabend, das Atomabkommen mit Iran aufzukündigen, wird damit gelassen aufgenommen. Bereits an den US-Märkte hatten am Vorabend nur verhalten auf die bereits erwartete Entscheidung reagiert, während die asiatischen Börsen mehrheitlich etwas nachgaben.

Die US-Regierung dürfte nun mit ihren Sanktionen nicht zuletzt die iranische Ölindustrie ins Visier nehmen, hiess es am Markt. Entsprechend hat auch der Ölpreis in der Nacht weiter angezogen. Panik sei nach der Ankündigung nicht zu sehen, meinte ein Analyst. Allerdings habe die Welt nun „einen geopolitischen Krisenherd mehr“.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,14 Prozent im Plus bei 8’957,03 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,13 Prozent auf 1’481,63 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt 0,08 Prozent auf 10’660,85 Zähler.

Im Fokus stehen am Mittwoch hierzulande die Zurich-Titel, die nach der Vorlage von Quartalszahlen des Versicherers mit +0,2% allerdings nur im Marktschnitt zulegen. Die Versicherungsgruppe konnte beim Prämienwachstum sowohl im Nichtlebengeschäft als auch im Lebensversicherungsgeschäft klar zulegen. Allerdings sei die für die Dividendenausschüttung wichtige Kapitalposition etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, hiess es von Analystenseite.

Dagegen legen Swiss Life (+1,3%) erneut klar zu, nachdem die Titel bereits am Vortag nach einem positiv aufgenommenen Quartalsbericht im Plus geschlossen hatten. Ebenfalls deutlich im Plus notieren die Bankentiteln CS (+0,9%), UBS (+0,6%) und Julius Bär (+0,4%).

Die am Vortag nach Quartalszahlen noch sehr schwachen Adecco geben weiter nach (-0,1%). Weitere Analysten haben am Mittwoch ihre Einschätzungen nach den am Dienstag publizierten Quartalszahlen angepasst. Ebenfalls im Minus stehen Dufry (-0,6%), die am Vortag nach der Zahlenvorlage noch fester aus dem Markt gegangen waren. (awp/mc/pg)

