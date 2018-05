Seoul – US-Aussenminister Mike Pompeo ist zur Vorbereitung des geplanten ersten Gipfeltreffens zwischen den USA und Nordkorea nach Pjöngjang gereist. Er hoffe, „einen Rahmen für einen erfolgreichen Gipfel“ schaffen zu können, sagte Pompeo auf dem Flug nach Pjöngjang, wo er nach Berichten von US-Medien am Mittwoch eintraf.

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wollen sich nach bisherigen Angaben von amerikanischer Seite Ende Mai oder Anfang Juni treffen. Es geht dabei um eine friedliche Lösung des langjährigen Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm.

Japan, China und Südkorea kooperieren

Zugleich vereinbarten Japan, China und Südkorea, bei der Lösung des Atomkonflikts mit Nordkorea zu kooperieren. Darauf verständigten sich der chinesische Premier Li Keqiang, Südkoreas Präsident Moon Jae und Japans Regierungschef Shinzo Abe am Mittwoch bei einem gemeinsamen Treffen in Tokio. Sie bekräftigten dabei die Notwendigkeit einer Denuklearisierung Nordkoreas, erklärte Moon im Anschluss bei einem gemeinsamen Auftritt vor der Presse. Er und seine beiden Kollegen stimmten zudem darin überein, dass zur Lösung der Probleme mit Nordkorea die Resolutionen der UN umgesetzt werden, erklärte Abe.

Es war das erste Mal seit rund zweieinhalb Jahren, dass die Spitzen Japans, Südkoreas und Chinas wieder zu ihrem eigentlich jährlich vorgesehenen Dreier-Treffen zusammenkamen. Seit Jahren sind die Beziehungen wegen der rechtskonservativen Politik von Abe und dessen Umgang mit der japanischen Kriegsvergangenheit angespannt. Das Ringen um eine diplomatische Lösung im Atomkonflikt mit Nordkorea bringt die drei Nachbarstaaten jedoch inzwischen wieder näher zueinander.

Pompeo erhofft sich Freilassung von US-Bürgern

Bei seinem Besuch in Nordkorea wollte US-Aussenminister Pompeo sich auch um die Freilassung und Rückkehr von drei in Nordkorea inhaftierten Landsleuten bemühen. „Ich denke, es wäre eine grosse Geste, wenn sie sich entschliessen würden, das zu tun“, sagte Pompeo. Es ist seine zweite Visite in dem abgeschotteten Land in etwas mehr als einem Monat. Er werde mit „höchsten Vertretern“ sprechen. Ob er auch Kim Jong Un persönlich treffen werde, konnte Pompeo nicht sagen. Bei seiner jüngsten Visite über Ostern war Pompeo noch Geheimdienstdirektor.

Sanktionen werden aufrecht erhalten

Der US-Minister betonte, die USA wollten Fehler der Vergangenheit im Atomstreit mit Nordkorea nicht wiederholen. Deshalb würden Sanktionen gegen das Land erst gelockert, wenn das Ziel der Denuklearisierung erreicht sei. Die Definition dieses Begriffes, der aus US-Sicht den völligen und baldigen Verzicht auf Atomwaffen bedeutet, ist einer der Knackpunkte. Nordkorea sieht einen Abbau seiner Atomwaffen nur im Rahmen eines langfristigen Prozesses, der auch seine Sicherheitsinteressen berücksichtigt.

Kim Jong Un hatte bei einem Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In Ende April zugesagt, zusammen mit Südkorea eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel durch die „komplette Denuklearisierung“ erreichen zu wollen. Wie und wann das Ziel konkret erreicht werden soll, blieb unklar. (awp/mc/pg)