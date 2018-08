Haag – Der Vakuumventilhersteller VAT bekommt eine Verlangsamung der Investitionen im Speicherchip-Geschäft zu spüren. Zwar ist das Ostschweizer Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2018 weiter kräftig gewachsen. Doch sind die Aufträge im zweiten Quartal stärker als befürchtet eingebrochen. Im Gesamtjahr wird sich das Umsatzwachstum laut VAT daher markant abschwächen.

Der Umsatz legte in den ersten sechs Monaten um 18,4 Prozent auf 386,6 Millionen Franken zu, wie VAT am Donnerstag mitteilte. Doch die Auftragsbücher füllten sich deutlich langsamer: Von Januar bis Juni gingen neue Aufträge im Wert von 380,9 Millionen Franken ein, das sind gerade einmal 2,4 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Für das mickrige Plus ist ein Einbruch im zweiten Quartal verantwortlich: In dieser Zeit konnte VAT 12,9 Prozent weniger neue Aufträge an Land ziehen als noch im Vergleichsquartal. Die Verlangsamung des Investitionszyklus, die bereits nach dem ersten Quartal besonders für die Halbleiterbranche erwartet worden sei, habe sich im zweiten Quartal zunehmend bewahrheitet, schrieb VAT.

Projekte verschoben

Während die intensive Nachfrage nach Hochleistungshalbleitern – für deren Produktion Vakuumventile benötigt werden – dank Digitalisierung, Cloud-Computing, dem „Internet der Dinge“ und Fortschritten in der Elektromobilität weiterhin angehalten habe, verzögerten sich verschiedene Investitionsprojekte bis Ende 2018 oder gar 2019, hiess es in der Mitteilung. Grund dafür seien erhebliche Kapazitätserweiterungen, die zu verdauen seien.

Für das Gesamtjahr senkt VAT die Umsatzprognosen deshalb: Neu geht das Unternehmen von einem Nettoumsatzwachstum für das Gesamtjahr im mittleren einstelligen Bereich aus. Zuvor war ein Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent angepeilt worden. Die mittelfristig bis 2020 angestrebte EBITDA-Marge von 33 Prozent bestätigt VAT aber. Im Gesamtjahr soll die Marge etwa auf dem Halbjahresstand gehalten werden.

Im Halbjahr verbesserte sich die bereinigte Marge von 30,1 auf 31,6 Prozent. Insgesamt erwirtschaftete VAT einen Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 122,1 Millionen Franken, das sind 28,1 Prozent mehr als im Vergleichshalbjahr. Unter dem Strich blieben 83,6 Millionen Franken, ein Plus von rund 40 Prozent.

Erwartungen verfehlt

Mit den Zahlen hat VAT die Erwartungen der Analysten verfehlt. Die von AWP befragten Experten hatten im Schnitt mit einem Auftragseingang von 426,2 Millionen Franken, einem Umsatz von 394,2 Millionen Franken, einem EBITDA von 123,8 Millionen Franken sowie einem Reingewinn von 82,7 Millionen Franken gerechnet. Einzig bei der EBITDA-Marge lag VAT knapp über den prognostizierten 31,4 Prozent.

VAT habe weiterhin in künftiges Wachstum investiert und sich rasch an die abflauende Marktlage angepasst, so das Unternehmen. Dank flexiblen Strukturen habe rasch auf das wechselnde Umfeld reagiert und Kosten gesenkt werden können.

Die Wachstumstreiber für das Geschäft von VAT, wie beispielsweise die Digitalisierung des täglichen Lebens und somit eine grössere Datenspeicherkapazität oder noch bessere Displays, sieht VAT allerdings als nach wie vor intakt an. (awp/mc/ps)

