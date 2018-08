Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag zunächst mit angezogener Handbremse in die neue Handelswoche. Der SMI tritt mehr oder weniger auf der Stelle. Damit knüpft er an seine Entwicklung aus der vergangenen Woche an. Mit einem Minus von 0,2 Prozent hatte sich der Leitindex auf Wochensicht nämlich unter dem Strich ebenfalls kaum bewegt. Die Vorgaben bezeichnen Börsianer als gemischt. Einer insgesamt freundlichen Wall Street stehen uneinheitliche Märkte in Asien gegenüber.

Ein Thema bleibt auch weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Hier hatte es am Wochenende von beiden Seiten erneut Kommentare gegeben. Insgesamt sprechen Marktteilnehmer aber von einem eher ruhigen Start in die neue Handelswoche. Auch weder auf Konjunktur- noch auf Unternehmensseite stünden markttreibende Daten an. Die Berichtssaison gewinnt erst ab dem morgigen Dienstag auch hierzulande wieder an Fahrt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 09.15 Uhr 0,05 Prozent höher bei 9’162,31 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) tritt bei 1’498,76 Punkten mit einem Plus von 0,04 Prozent auf der Stelle, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,07 Prozent höher steht bei 10’899,84 Punkten.

Die stärksten Kursbewegungen unter den Blue Chips verzeichnen erneut die Aktien von Aryzta, die mit einem Minus von erneut 6,9 Prozent an die Schwäche von Freitag anschliessen. Laut Händlern kochen bei Investoren die Sorgen um eine mögliche Kapitalerhöhung hoch. So hatte die „Finanz und Wirtschaft“ (FuW) berichtet, der Konzern werde seinen Anteil an Picard nicht los. Hinzu kommen angesichts der anhaltenden Dürre steigende Rohstoffpreise. Eine besorgniserregende Mischung, heisst es von Marktteilnehmern.

Das Gegenstück unter den Blue Chips sind die Aktien von Dufry, die sich mit einem Kursgewinn von 1,4 Prozent etwas von den Verlusten am Freitag nach Zahlen erholen.

Noch deutlicher fallen die Kursgewinne im breiten Markt für Belimo (+4,5%) nach Zahlen aus. (awp/mc/ps)

