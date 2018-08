Gewerbeliegenschaft am Pilatusring 2 in Muri (AG). (Foto: Procimmo)

Zürich – Der Procimmo Swiss Commercial Fund II hat drei weitere Bestandesliegenschaften mit einem Marktwert von insgesamt über CHF 36 Mio. erworben. Es sind Gebäude in Kriens (LU), Muri (AG) und Neftenbach (ZH).

Die erste Liegenschaft wurde im Mai 2018 in Kriens (LU) mit einer vermietbaren Fläche von 7‘146 m2, einer Grundstücksfläche von 6‘837 m2 und einem Marktwert von rund CHF 10.1 Mio. erworben. Das Gebäude, das als Gewerbeliegenschaft mit teilweiser Verkaufsfläche genutzt wird, liegt an der Rengglochstrasse 19 im westlichen Teil der Gemeinde Kriens, nordwestlich des Ortsteils Obernau. Dieser Ort befindet sich in der Nähe der Liegenschaft, die bereits im Dezember 2015 für den Fonds erworben wurde. Die Bruttorendite-IST auf Gestehungskosten beträgt bei dieser Liegenschaft rund 7.2%.

Ebenfalls im Mai 2018 wurde als zweite Immobilie eine Liegenschaft in Muri (AG) mit einer vermietbaren Fläche von 7‘083 m2 (Grundstücksfläche 6‘473 m2) und einem Marktwert von rund CHF 8.3 Mio. gekauft. Beim Gebäude am Pilatusring 2 handelt es sich um eine typische Gewerbeliegenschaft, welche mit hohem Leerstand erworben wurde aber bei der unterdessen bereits grössere Flächen wieder vermietet werden konnten. Die Immobilie liegt in der Industriezone von Muri, welche sich im südlichen Teil der Gemeinde befindet. Bei dieser Liegenschaft beläuft sich die Bruttorendite-IST auf Gestehungskosten auf rund 4.9%.

Im August 2018 hat der Fonds eine weitere Liegenschaft in Neftenbach (ZH) mit einem Marktwert von rund CHF 17.7 Mio. und einer vermietbaren Fläche von 10‘650 m2 erworben. Zu dieser Liegenschaft auf einer Parzelle von 32‘044 m2 zählen grösstenteils Gewerbe- und Industrieflächen, sie verfügt jedoch auch über Büroflächen und viele Parkplätze. Die Immobilie an der Rotfarb 1-8 befindet sich westlich des Dorfzentrums in der Industriezone, wobei die Gemeinde Neftenbach über eine gute Standortqualität bezüglich Büro- und Verkaufsflächen verfügt. Der nächste Autobahnanschluss ist in wenigen Fahrminuten erreichbar. Die Bruttorendite-IST auf Gestehungskosten beträgt bei dieser Liegenschaft rund 6.7%. Der Kauf dieser Liegenschaft wird erst im neuen Geschäftsjahr (1.10.2018 – 30.09.2019) effektiv.

Das Gesamtfondsvermögen des Procimmo Swiss Commercial Fund II beträgt aktuell rund CHF 390 Mio. (Procimmo/mc/ps)

Über Procimmo Swiss Commercial Fund II

Der Procimmo Swiss Commercial Fund II (Valor-Nr. CH23539857) ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“ für qualifizierte Anleger und ist ausschliesslich in der Schweiz zum Anbieten und Vertreiben an qualifizierte Anleger zugelassen. Fondsleitung ist die GAM Investment Management (Switzerland) AG, Hardstrasse 201, 8037 Zürich. Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St.-François, 1001 Lausanne. Der Fondsvertrag mit Anhang und der Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht der Procimmo SA als Vermögensverwalter und Hauptplacierungsagent des Immobilienfonds wieder. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende Wertentwicklung. In den Performancedaten sind Kommissionen und Gebühren, die bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden, nicht berücksichtigt. Weitere Informationen zu diesem Fonds unter www.procimmo2.ch

