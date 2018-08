Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstagvormittag leicht im Plus, ist davor aber bereits auch knapp ins Minus zurückgefallen. Insgesamt bestätigt sich der Eindruck der vergangenen Tage, dass sich der SMI bei gut 9’000 Punkten etwas festgefahren hat. Gedämpft wird die Risikofreude der Investoren vom politischen Gezerre um den US-Präsidenten Donald Trump einerseits und vom Handelsdisput zwischen den USA und China andererseits. Vom unsicheren Umfeld profitieren insbesondere die hiesigen Schwergewichte mit ihrem defensiven Charakter.

Das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed bestätigte gestern Abend derweil die Erwartung, dass demnächst mit einer weiteren Zinserhöhung in den USA zu rechnen ist. Die US-Währungshüter sehen aber gemäss dem Protokoll den Handelskonflikt als grösstes Risiko für die Wirtschaftsaussichten. Und dieser hat sich am Berichtstag mit der Ankündigung neuer Zölle seitens der USA und den umgehend folgenden Antworten von China weiter verschärft. In den Fokus rückt zudem das am Berichtstag anlaufende Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole.

Der Swiss Market Index (SMI) verzeichnet um 10.45 Uhr ein Plus von 0,19 Prozent und steht bei 9’065,15 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) erstarkt um 0,15 Prozent auf 1’479,13 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,23 Prozent auf 10’817,03 Punkte. Bei den Bluechips kommt auf zwei Gewinner ein Verlierer.

Ohne spezifische Unternehmensnachrichten ziehen Vifor Pharma (+1,1%) und die Genussscheine von Roche (+0,6%) am meisten an. Daneben werden einige Chemie- und Bauwerte wie Sika, Geberit, Clariant (je +0,5%) oder Givaudan (+0,4%) etwas nachgefragt.

Die leichte Nervosität an den Märkten stützt die Nachfrage nach sicheren Werten, was sich nicht nur in den bereits erwähnten Roche zeigt, sondern auch in den leichten Avancen von Nestlé (+0,3%) und Novartis (+0,2%). Der Pharmakonzern Novartis hat am Morgen über einen Studienerfolg mit dem Wirkstoffkandidaten Alpelisib bei der Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs berichtet.

Helvea Baader hat daraufhin die Einschätzung für die Erfolgschancen des Novartis-Präparats Alpelisib auf 80 von zuvor 25 Prozent angehoben. Den möglichen Spitzenumsatz beziffert das Institut auf 1,9 Milliarden US-Dollar. Andere Institute zeigen sich indes mit Blick auf das Umsatzpotential weniger euphorisch.

Swiss Re und Lonza stehen beinahe unverändert im Mittelfeld, der Rückversicherer nach einer Kurszielsenkung durch die deutsche Commerzbank im Rahmen einer Branchenstudie und Lonza nach einer deutliche Erhöhung des Kursziels durch Baader Helvea.

Tiefer als am Vortag notieren Kühne+Nagel (-0,7%) am Ende der Tabelle oder die Finanzwerte UBS (-0,7%), Swiss Life und Bâloise (je -0,3%).

LafargeHolcim (-0,3%) erhalten von durchzogenen Ergebnissen des Konkurrenten CRH keine Unterstützung.

Im breiten Markt ziehen Sunrise nach Zahlen um 6,4 Prozent markant an. Der Telekomkonzern hat im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertroffen und gleichzeitig die Prognose für den operativen Gewinn im Gesamtjahr erhöht. Sunrise habe „starke“ oder „sehr solide“ Quartalsresultate veröffentlicht, so der Tenor in Marktkreisen.

Auch Von Roll (+8,0%) schiessen nach oben und setzten damit den starken Trend seit Wochenbeginn fort. Gestützt hat hier ein neuer Vertrag mit einem französischen Autohersteller.

Bei Comet (-2,4%) kommt es nach zwei guten Tagen bereits wieder zu Gewinnmitnahmen. Der Titel wird dabei von einer deutlichen Kurszielsenkung durch die UBS etwas gebremst, welche gleichzeitig die Empfehlung „Neutral“ bestätigt hat. (awp/mc/ps)

