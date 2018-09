Zürich – Mit Rechtskraft der Baubewilligung erhalten die Entwicklungspartner Baugenossenschaft des Eidgenössischen Personals BEP und Steiner AG grünes Licht für die Realisierung des Projektes «Manegg Mitte» im Süden der Stadt Zürich.

In den kommenden Jahren werden 150 Eigentumswohnungen in zwei Gebäuden direkt an der Sihl errichtet, welche unter dem Namen «Sihlterrassen» vermarktet werden. Darüber hinaus entstehen in einer weiteren Liegenschaft rund 100 Mietwohnungen für die Genossenschaft BEP sowie Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Der Baustart ist für 2019 geplant und erste Wohnungen können voraussichtlich 2021 bezogen werden.

Das gesamte Areal, welches eine Grösse von knapp 16’000 m2 aufweist, erlaubt eine Bebauung mit einer Gesamtnutzfläche von rund 36’900 m2, verteilt auf die drei Neubauten. Die insgesamt 250 Wohnungen in den drei Gebäuden umfassen 2,5 bis 5,5 Zimmer und richten sich an Familien, Paare, Wohngemeinschaften und Singles jeder Altersklasse.

Attraktive Eigentumswohnungen an der Sihl

Vor wenigen Tagen ist der Startschuss für den Verkauf der unter dem Namen «Sihlterrassen» vermarkteten Eigentumswohnungen gefallen. Auf der Webseite www.sihlterrassen.ch finden Kaufinteressierte umfangreiche Informationen zum Wohnungsangebot und sowie den neu entwickelten «Online-Wohnungskonfigurator», mit welchem der Grundriss sowie die Materialisierung der gewünschten Wohnung individuell ausgewählt werden können.

Vom Industriestandort zum urbanen Quartier

Manegg ist eines der letzten grossen Entwicklungsgebiete der Stadt Zürich. 2011 wurde mit der Inkraftsetzung des privaten Gestaltungsplans Manegg die Grundlage für die Zukunft des ehemaligen Industriestandorts im Süden der Stadt geschaffen. Dank der S4 der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU ist das Areal optimal durch den öffentlichen Verkehr erschlossen. In direkter Nachbarschaft mit Greencity und dem Sihlbogen entwickelt es sich zu einem neuen urbanen Quartier in unmittelbarer Nähe zur Sihl in Wollishofen im Süden der Stadt Zürich. (mc/pg)

