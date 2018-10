Zürich – Der Schweizer Aktien-Leitindex SMI hat nach dem tiefroten Handelsstart die Verluste im Verlauf des Vormittags abgebaut, die Indizes bleiben aber im Minus. Weiterhin drückt der Ausverkauf an den US-Börsen vom Vorabend und die schwache Entwicklung an den asiatischen Handelsplätzen auf die Stimmung. Die zahlreichen Quartalsabschlüsse von grossen Schweizer Unternehmen werden durchzogen aufgenommen.

Die Marktteilnehmer seien derzeit sehr verunsichert, kommentierte ein Händler. Zwischenzeitliche Gewinne würden an den Märkten nur selten gehalten und nach einem grösseren Ausverkauf kehrten die Käufer nur sehr zögerlich zurück. Offensichtlich seien auch die Erwartungen an die Unternehmensgewinne einfach zu hoch gewesen. Am Nachmittag tritt dann die EZB mit ihrem jüngsten Zinsentscheid in den Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.00 Uhr um 0,44 Prozent im Minus auf 8’685,98 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) notiert dagegen um 0,06 Prozent im Plus auf 1’359,38 Punkten während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,28 Prozent auf 10’232,40 Zähler nachgibt.

Gegen den negativen Börsentrend notieren die Titel der Grossbank UBS (+1,4%) nach Zahlen zum dritten Quartal nach einem holprigem Handelsstart mittlerweile klar im Plus. Die Grossbank hat mit ihrem Gewinnausweis die durchschnittlichen Erwartungen deutlich übertroffen. Treiber waren dabei allerdings vor allem die Investment Bank und tiefer als prognostizierte Kosten. Dagegen blieb das Vermögensverwaltungs-Geschäft hinter den Erwartungen zurück.

Dagegen sind ABB (-3,4%) stärkste Verlierer unter den Bluechips, nachdem der Elektrotechnikkonzern am Morgen enttäuschende Zahlen um Bestellungseingang und zum operativen Gewinn vorgelegt hat. Einige Analysten vermissten auch Angaben zu den Pläne n von ABB bezüglich ihrer Stromnetz-Sparte. Gewisse Aktionärskreise machen seit längerem Druck auf eine Abspaltung dieser Sparte.

Belastet wird der Leitindex SMI aber primär von starken Abgaben der Pharmaschwergewichte Roche (-2,5%) und Novartis (-1,4%). Am Markt wird von hohen Verkaufsaufträgen aus den USA gesprochen – bedeutende Fondsgesellschaften hätten nun ebenfalls begonnen hätten, ihre Positionen zu senken. Das dritte Schwergewicht Nestlé (+0,6%) liegt derweil im Plus.

Ebenfalls im Minus notieren Lonza (-1,6%) trotz einigen ermutigenden Aussagen im Zwischenbericht des Pharmazulieferers zum dritten Quartal. An den Zielvorgaben zum laufenden Jahr und den Mittelfristzielen hält das Unternehmen erwartungsgemäss fest.

Zulegen können dagegen etwa die Titel des Personalvermittlers Adecco (+1,2%), bei dem der Grossaktionär Silchester die Beteiligung auf über 5 Prozent ausgebaut hat. Auch die volatilen Uhrenwert Swatch (+2,0%) und Richemont (+1,2%) notieren deutlich im Plus. Eine starke Erholung zeigen zudem die Titel des Chipherstellers AMS (+7,3%), die in den vergangenen Tagen eingebrochen waren.

Stärkste Titel im SMI/SLI sind allerdings die Aktien des Bauchemiespezialisten Sika (+7,8%) Nachdem die Papiere in den letzten Wochen stark korrigiert hatten, hätten die wie erwartetet ausgefallene Finanzzahlen für die ersten neun Monate eine Gegenbewegung ausgelöst, hiess es. Die Analysten der ZKB haben nach den jüngsten Kursrückschlägen die Ziele hinaufgestuft.

Am breiten Markt vollführen Ceva (+32 Prozent auf 29,65 Franken) einen Kurssprung. Beim dem Logistikunternehmen will die die französische Grossaktionärin CMA CGM die Kontrolle übernehmen und bietet dafür den Aktionären 30 Franken je Anteilsschein in bar. Das Angebot ist eine Reaktion auf ein früheres Kaufangebot der dänischen DSV.

Sulzer (+0,9% auf 94,90 Franken) reagieren am Donnerstag mit einem Plus auf das Neunmonats-Update. Der Industriekonzern hat mit seinem Bestellungseingang die Erwartungen von Analysten übertroffen und die Wachstumsprognose für den Bestellungseingang im laufenden Jahr angehoben.

Leicht positiv zeigen sich auch Huber+Suhner (+0,6%) auf 64,90 Franken nach Zahlen zum Umsatz und Auftragseingang für die ersten neun Monate 2018. Eine Überraschung sei aber ausgeblieben, hiess es am Markt. Die Titel des Vakuumventilspezialisten VAT (-1,9%) stehen derweil nach schlechten Zahlen unter Druck. Bucher (+3,5%) legen derweil nach Resultaten zu. (awp/mc/pg)

