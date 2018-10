Luzern – Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG hat Daniel Ducrey zum neuen CEO der Mobimo ernannt. Er wird im April 2019 die Nachfolge von Christoph Caviezel antreten. In einem umfassenden Selektionsprozess kam der Verwaltungsrat zum Schluss, dass Daniel Ducrey aufgrund seiner überzeugenden Persönlichkeit und seinem umfassenden Leistungsausweis in der nationalen sowie internationalen Immobilienbranche eine ideale Besetzung für diese Position sei, schreibt Mobimo in einer Mitteilung.

Daniel Ducrey wird am 1. März 2019 in das Unternehmen eintreten und sich in seine Aufgabe einarbeiten. Er wird die CEO-Funktion am Tag nach der Generalversammlung vom 2. April 2019 übernehmen.

Der 54-jährige Daniel Ducrey ist Architekt FH und begann seine Berufskarriere als Projektleiter in einer Generalunternehmung. Nach 10 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Losinger Construction AG wechselte er 2009 in die Geschäftsleitung der Steiner Group. Nach der erfolgreichen Reorganisation der Westschweiz Aktivitäten baute er eine Tochtergesellschaft in Indien auf und wirkte von 2015 bis Mitte 2018 als CEO der Steiner Group.

Christoph Caviezel wechselt in den VR

Wie bereits an der letzten Generalversammlung vom März 2018 angekündigt, wird Christoph Caviezel der Generalversammlung vom 2. April 2019 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Dies gilt auch für Beatrice Koch, die Wilhelm Hansen als Mitglied des Audit Committee ersetzen. Koch war bis Mitte 2018 Wirtschaftsprüferin und Partnerin der Ernst & Young und betreute unter anderem zahlreiche Immobilienmandate. Zudem bearbeitete sie in den letzten Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung der Wirtschaftsprüfung Schwerpunktthemen wie Digitalisierung, Produktivität, Change Management, Personalentwicklung und Diversity. (Mobimo/mc/pg)

