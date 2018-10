Frankfurt – Der Eurokurs hat sich am Dienstag in einer engen Bandbreite bewegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1362 US-Dollar. Der Euro bewegte sich damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Zum Schweizer Franken hat der Euro leicht an Wert gewonnen und sich mit 1,1414 Franken komfortabel über der 1,14er-Schwelle festgesetzt.

Derweil bewegt sich der Dollar zum Franken über dem Paritätsniveau und ist am Nachmittag weiter bis auf 1,0044 Franken vorgerückt. Auf diesem Niveau bewegte sich der Greenback zuletzt Anfang Mai des laufenden Jahres.

Wirtschaftsdaten aus der Eurozone enttäuschen

Der Euro wurde nur vorübergehend etwas geschwächt, und zwar durch enttäuschende Wirtschaftsdaten aus der Eurozone. Die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt (BIP), war im dritten Quartal nur um 0,2 Prozent gewachsen. Dies lag unter den Markterwartungen und war der schwächste Zuwachs seit gut vier Jahren. VP Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel verwies auf Sondereffekte aufgrund von Produktionsausfällen in der deutschen Autoindustrie, die durch ein neues Abgasprüfverfahrens ausgelöst worden seien. Grössere Sorgen dürfte sich die EZB aber laut Gitzel um Italien machen, wo die Wirtschaft im Sommer stagniert hatte.

Wenig Unterstützung erhielt der Euro durch gestiegene Konsumentenpreisdaten aus Deutschland. Die Jahresinflationsrate war in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone auf den höchsten Stand seit über zehn Jahren gestiegen. Im Oktober hatten die Verbraucherpreise um 2,5 Prozent im Jahresvergleich zugelegt. Die EZB strebt für die gesamte Eurozone mittelfristig eine Rate von knapp zwei Prozent an.

Die Commerzbank macht allerdings vorübergehende Effekte für den Inflationsanstieg verantwortlich. „Ein klarer Aufwärtstrend, den man angesichts der starken Lohnabschlüsse erwarten kann, ist aber noch nicht erkennbar“, kommentierte Volkswirt Marco Wagner. Die Daten für die Eurozone insgesamt werden am Mittwoch veröffentlicht.

Der Preis für eine Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London auf 1225,40 (1230,80) Dollar festgesetzt. (awp/mc/ps)

