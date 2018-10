Zürich – Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch erneut mit deutlich höheren Kursen eröffnet und die Gewinne im Laufe des Morgens gar noch etwas ausgebaut. Damit zeichnet sich nach den zwei starken Vortagen bereits der dritte freundliche Tag in Folge ab. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex hat die Verluste aus der Vorwoche bereits wieder mehr als wett gemacht und steuert langsam wieder in Richtung der Marke von 9’000 Punkten, über der er zuletzt am 5. Oktober geschlossen hatte.

Händler verweisen in Bezug auf die heutigen Avancen auf gute Vorgaben aus den USA: Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte dort für gute Stimmung gesorgt. US-Präsident Donald Trump hatte in einem Fernsehinterview einen „grossartigen Deal“ mit der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt in Aussicht gestellt. Den meisten Investoren stecken die Schrecken der letzten Wochen mit teils deutlichen Verlusten aber noch in den Knochen. Von einer Trendwende mit dem Auftakt für ein Jahresendrally sei man noch weit entfernt, meinte denn auch ein Marktbeobachter.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt kurz vor 11 Uhr 1,06 Prozent auf 8’948,08 Punkte (bisheriges Tageshoch 8’958). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), bei dem die defensiven Schwergewichte weniger gewichtet sind, steigt gar um 1,43 Prozent auf 1’409,57 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,02 Prozent auf 10’547,27 Zähler.

Das Verhältnis von Gewinnern und Verlierern unterstreicht die Kauflust der Investoren: Einzig Novartis stehen unverändert, die anderen 29 Blue Chips notieren höher. Dass die Stimmung wieder besser geworden ist, zeigt sich auch am Volatilitätsmass VSMI, das aktuell 6% tiefer notiert.

Unternehmensnews, welche einzelne Aktien bewegen, fehlen fast gänzlich. Klar an der Spitze sind zur Berichtszeit Technologiewerte wie AMS (+4,6%) und Temenos (+4,0%) oder konjunktursensitive Werte wie Adecco (+2,8%) oder Clariant (+2,6%), letztere nach Quartalszahlen. Der Basler Chemiekonzern hat dabei die Erwartungen nur knapp erfüllt. In Analystenkreisen war denn auch von einer enttäuschenden Umsatzentwicklung für die Periode von Juli bis September die Rede.

Klare Gewinne gibt es für Geberit (+2,0%). Die Aktie des Sanitärkonzerns war am Vortag nach Quartalszahlen etwas unter den Erwartungen regelrecht abgestraft worden und schloss 9,4 Prozent tiefer. Eine Gegenbewegung sei denn auch nicht allzu überraschend, heisst es im Markt. Die deutsche DZ Bank etwa hat das Rating auf ‚Kaufen‘ erhöht. Der Kurssturz vom Vortag sei übertrieben ausgefallen, denn die Zahlen seien zwar leicht unter den Schätzungen, aber insgesamt doch solide ausgefallen, meinten deren Analysten.

Viele Aktien, die zuletzt ebenfalls deutlich unter die Räder geraten waren, gehören ebenfalls zu den grossen Profiteuren der jetzigen Erholung, so etwa ABB (+2,5%), Logitech (+2,4%) oder Schindler (+2,1%).

Bei den Grossbanken übertreffen die Papiere der Credit Suisse (+2,2%) diejenigen der UBS (+1,5%). Die CS wird am (morgigen) Donnerstag Rechenschaft über das dritte Quartal ablegen, die UBS hatte dies bekanntlich letzte Woche getan.

Am Schluss der Tabelle lagen – wie üblich in solchen Phasen – vor allem defensive Titel. Sie hatten sich aber während der Turbulenzen der letzten Wochen deutlich besser gehalten als andere Werte. Neben den bereits erwähnten Novartis gehören etwa Swisscom (+0,1%) oder Nestlé (+0,4%) dazu. Roche (+1,2%) hingegen setzten die jüngste Erholung im grossen Stil fort.

Im breiten Markt stehen gewisse Industrietitel wie Schaffner (+7,7%), Klingenberg oder Swissquote (+6,0%) nachrichtenlos in Front, während die beiden Biotechtitel Polyphor (-5,7%) und Obseva (-5,6%) überdurchschnittlich verkauft werden. (awp/mc/ps)

