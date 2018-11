Lenzburg – Die Fintech-Unternehmen neon und Sonect spannen auf Finstar®, der Open-Banking-Plattform der Hypothekarbank Lenzburg, zusammen. Künftig können neon-Kunden schweizweit in rund 1000 Läden mit der Sonect-App Bargeld beziehen.

Die Kunden des Fintech-Startups neon sind nicht mehr an das klassische Geldautomaten-Netz gebunden. Sie können künftig mit der App von Sonect in rund 1000 Läden in der ganzen Schweiz Geld beziehen. Dank dem Bankensystem Finstar®, das die Hypothekarbank Lenzburg entwickelt und vertreibt, wird ihnen der Geldbezug direkt auf dem Konto bei neon verbucht.

Die beiden Zürcher Fintech-Startups neon und Sonect nutzen die Bankenplattform Finstar® der Hypothekarbank Lenzburg für ihre Dienstleistungsangebote. Finstar® wurde 2017 mit einer offenen Schnittstelle (engl. Open Application Programming Interface, kurz: Open API) ausgestattet. Seither können Fintech-Unternehmen nach einer Zulassungsprüfung durch die Hypothekarbank Lenzburg an die Plattform andocken und auf sicherem Weg Bankdaten austauschen.

Sonect hat sich im vergangenen Januar an Finstar® angeschlossen. Die Kunden der Hypothekarbank Lenzburg können den Sonect-Service mit ihrem Konto bei der Hypothekarbank Lenzburg ebenfalls nutzen (Medienmitteilung vom 15. Januar 2018). neon ist damit das zweite Schweizer Finanzunternehmen, das den mobilen Geldbezugsservice von Sonect ihren Kunden anbietet.

Die App für den gebührenfreien Bargeldbezug in Läden, Bars oder Restaurants wurde Mai 2017 lanciert. Vor kurzem ist die von Valora betriebene Kioskkette k kiosk zu diesem Netzwerk dazu gestossen. neon hat im vergangenen Mai an Finstar® angedockt. Die erste unabhängige Schweizer Konto-App ist seit August 2018 für Beta-Nutzer verfügbar.

«Bei Finstar® können wir Fintech-Startups schnell und günstig integrieren, was der grosse Wettbewerbsvorteil unserer Open-API-Plattform ist», sagt Marianne Wildi, CEO der Hypothekarbank Lenzburg AG. «Wir kreieren so neue Synergien und ein neues Ökosystem, und vor allem zeigen wir, dass Kooperationen und Innovationen auf dem Schweizer Finanzmarkt auch firmenübergreifend funktionieren können», sagt Wildi weiter.

«Wir glauben fest daran, dass moderne Schweizer und Schweizerinnen auch moderne Zahlungsdienstleistungen wollen und freuen uns über innovative Partner wie Sonect und die Hypothekarbank Lenzburg», sagt Julius Kirscheneder, Mitgründer von neon.

«Sonect verfolgt das Ziel, die Geldautomaten-Industrie zu verändern, und macht es möglich, dass jeder Laden und jede Person als virtueller Geldautomat fungieren kann. Dass wir das nun mit neon und der Hypi zusammen machen können, bringt uns auf diesem Weg ein gutes Stück weiter und freut uns ausserordentlich», sagt Rik Krieger, Co-Founder & Head of Marketing bei Sonect. (Hypothekarbank Lenzburg/mc/ps)

Über die Hypothekarbank Lenzburg AG und Finstar®:

Die Hypothekarbank Lenzburg AG ist eine börsenkotierte Schweizer Universalbank. Rund 260 Mitarbeiter aus 11 Nationen bieten sämtliche Services im Bankgeschäft an. Gegründet wurde die Bank 1868 als Hypothekar- und Leihkasse Lenzburg. Heute betreibt das Geldinstitut 13 Geschäftsstellen im Kanton Aargau und ist damit stark in der Region verankert. Neben dem traditionellen Geschäft setzt die Bank in jüngster Zeit auch stärker auf die Digitalisierung der Tätigkeiten und wird so auch für Kunden und Kundinnen ausserhalb der Region zu einer attraktiven Finanzpartnerin. Das Kernbankensystem Finstar® ist eine Eigenentwicklung der Hypothekarbank Lenzburg, die auch an Drittbanken und andere Unternehmen vertrieben wird. Im November 2017 wurde die Hypothekarbank Lenzburg für ihr Open-Banking-Projekt zusammen mit dem Münchner Software-Unternehmen NDGIT mit dem «Euro-Finance-Tech-Award 2017» ausgezeichnet.

Über neon

Das 2017 gegründete Zürcher Fintech neon bietet das erste unabhängige Konto-Angebot in der Schweiz und ist komplett auf das Smartphone ausgerichtet. Nutzer eröffnen ihr Konto in weniger als 10 Minuten in der App und erhalten dazu eine Maestro-Karte – ohne jegliche Grundgebühren. Damit bietet neon eine Alternative für digital affine und kostenbewusste Kunden, die eine simple und mobile Kontolösung für ihren Alltag suchen. Die App ist seit August 2018 in einer Beta-Version verfügbar. Der Bankpartner ist die Hypothekarbank Lenzburg. Weitere Informationen finden Sie unter: www.neon-free.ch

Über SONECT

Sonect verfolgt das Ziel die Geldautomaten-Industrie zu demokratisieren und jeder Person überall einfachen und kostengünstigen Zugang zu Bargeld zu verschaffen. Aus diesem Grund hat Sonect das erste soziale Geldautomaten Netzwerk der Schweiz geschaffen und ermöglicht es jedem Laden in der Schweiz Teil dieses Netzwerks zu werden und als Geldautomat zu fungieren. Durch die Lösung von Sonect verändert sich die Art wie Geld in unserer Gesellschaft transportiert wird und ermöglicht es Banken bei dem Betrieb von Geldautomaten substanziell Kosten zu sparen. Aufgrund der grossen Nachfrage für den Service plant Sonect ausserdem eine baldige internationale Expansion in Europa und ab 2019 auch auf dem amerikanischen Kontinent. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sonect.ch

