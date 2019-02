Zürich – Accenture hat die Übernahme von Orbium, einem Unternehmens- und Technologieberater für die Finanzindustrie mit Hauptsitz in der Schweiz, abgeschlossen. Durch diese Akquisition erweitert Accenture seine Möglichkeiten, Kunden im Private-Banking- und Vermögensverwaltungssektor weltweit innovative Dienstleistungen anzubieten. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Orbium ist der grösste Dienstleister für die Avaloq Banking Suite. Avaloq ist ein führender Anbieter von Digital-Banking- und Kernbanken-Systemen für Finanzdienstleister und Vermögensverwalter mit mehr als 150 Kunden weltweit. Als Marktführer bei der Umsetzung von Avaloq-unterstützten Geschäftstransformationsprojekten beschäftigt Orbium dreimal so viele zertifizierte Avaloq-Spezialisten wie jedes andere Unternehmen und ist berechtigt, Schulungen zur Avaloq-Zertifizierung anzubieten.

„Vermögensverwaltern bietet sich eine grosse Chance durch neue digitale Technologien eine höhere Effizienz zu erzielen,“ sagt Michael Spellacy, Geschäftsführer und Leiter der globalen Capital Markets Practice bei Accenture. „Diese Übernahme ebnet unseren Kunden einen schnelleren Weg zu Innovationen, die sie im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus wettbewerbsfähig machen.“

Mit der Akquisition holt sich Accenture das Fachwissen der gesamten weltweiten Belegschaft von Orbium sowie technische Ressourcen an Bord. Dazu zählen auch Projekt-Akzeleratoren, die speziell auf die Avaloq-Plattform zugeschnitten sind.

Avaloq CEO Jürg Hunziker sagt: „Wir begrüssen das verstärkte Engagement von Accenture für die Avaloq-Plattform. Mit der Übernahme von Orbium wird Accenture seine Expertise im Bereich der Avaloq-Implementierung weiter ausbauen. Dies wird unsere Möglichkeiten, Vermögensverwalter und Banken weltweit bei der digitalen Transformation zu unterstützen, deutlich erweitern. Unser Dank gilt dem Orbium-Team für die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit und die beeindruckende Erfolgsgeschichte bei der Implementierung unserer Plattform. Wir freuen uns nun darauf, unsere Partnerschaft mit Accenture in enger Zusammenarbeit fortzusetzen.“

Orbium wurde 2004 gegründet und beschäftigt über 500 Mitarbeitende in mehr als einem Dutzend Städten in Europa, der Asien-Pazifik-Region und den Vereinigten Staaten. Zu seinen Kunden gehören international führende Grossbanken, Premium-Vermögensverwalter und Privatbanken. (Accenture/mc)

