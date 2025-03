Accenture unterstützt Air France-KLM bei der Transition in die Cloud

Zürich – Accenture (NYSE: ACN) arbeitet mit Air France-KLM zusammen, um die bestehenden digitalen Anwendungen der Airline-Gruppe zu transformieren und in die Cloud zu migrieren. Damit werden die drei firmeneigenen Rechenzentren abgelöst. Die Transition wird alle operativen Funktionen des Unternehmens verbessern, einschliesslich Personentransport, Frachtdienste und Flugzeugwartung. Diese mehrjährige Initiative zielt darauf ab, die Airline-Gruppe agiler aufzustellen und die Verfügbarkeit von Ressourcen in Echtzeit anzupassen, um durch Cloud, Daten und KI, einschliesslich generativer KI (Gen AI), eine höhere Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben Accenture und Air France-KLM ein gemeinsames Betriebsmodell mit einem Governance-Prozess definiert, welches es Accenture ermöglicht, die gesamte Initiative mitzuleiten. Gemeinsam haben sie eine Cloud-Migrationsfabrik eingerichtet, die vordefinierte Prozesse und wiederverwendbare Vorlagen nutzt, um die gleichzeitige Migration und Transformation der bestehenden Anwendungen von Air France-KLM in die Cloud zu ermöglichen. Dieser industrialisierte Ansatz, kombiniert mit hohen Qualitäts- und Lieferstandards, hat bereits zur Bereitstellung von 350 Anwendungen mit einer hohen Erfolgsquote geführt. Dadurch wird ein ambitionierter Lieferplan erfüllt und eine schnellere Markteinführung der Anwendungen ermöglicht.

Die Transformation hat sich positiv auf die Abläufe von Air France-KLM ausgewirkt, indem sie die Widerstandsfähigkeit erhöht hat. Die neue Cloud-Infrastruktur ermöglicht es der Airline-Gruppe, in Echtzeit auf Informationen zuzugreifen und so datengestützte Entscheidungen und eine stärkere Zusammenarbeit zu fördern. Diese Infrastruktur wurde anlässlich einer kürzlichen Verkaufskampagne in Frankreich und den Niederlanden getestet, bei der die Skalierbarkeit der Cloud einen schnellen Zugriff auf eine grosse Anzahl von Ressourcen ermöglichte.

«Gemeinsam mit Air France-KLM schaffen wir Resilienz und neue Wachstumschancen, indem wir die Leistungsfähigkeit von Cloud und Gen AI nutzen», sagt Sabine Bechelani, Managing Director für Travel und Client Account Lead bei Accenture. «Diese Zusammenarbeit unterstreicht unsere Fähigkeit, Kunden beim Aufbau eines digitalen Kerns zu unterstützen, der für einen erfolgreichen Wettbewerb im operativ komplexen und hart umkämpften Markt des Flugverkehrs erforderlich ist. Dadurch ermöglichen wir unseren Kunden, mit Geschwindigkeit, Effizienz und Informationszugriff erfolgreich zu sein und Innovationen voranzutreiben.»

«Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer laufenden digitalen Transformation dar», sagt Pierre-Olivier Bandet, Executive Vice President Information Systems, Air France-KLM. «Durch die Nutzung von Cloud und KI können wir flexiblere und effizientere Abläufe schaffen, die die Agilität und Leistung im gesamten Unternehmen verbessern. Unsere Zusammenarbeit mit Accenture wird uns dabei helfen, neue Möglichkeiten zur Rationalisierung von Prozessen, Optimierung der Entscheidungsfindung und Nutzung von Daten zu erschliessen, um das Reiseerlebnis für Millionen von Kund:innen kontinuierlich zu verbessern.» (Accenture/mc/ps)