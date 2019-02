Rohit Mahna, SVP & GM of Financial Services bei Salesforce. (Foto: YouTube)

Rotterdam – Ortec Finance, ein marktführender Anbieter hochwertiger Finanzmodellierung, lanciert heute auf der Salesforce AppExchange-Plattform seine zielorientierte Finanzplanungssoftware OPAL. Gemeinsam bieten Salesforce und Ortec Finance eine neue Art der Finanzberatung an. Elaborierte Berechnungsmittel zur Einschätzung von Anlagezielen waren bisher hauptsächlich institutionellen Anlegern vorbehalten. In Verknüpfung mit Robo-Beratung bietet OPAL Finanzintermediären ein Instrument, das hochwertige Portfolioprojektionen auch privaten Anlegern zugänglich macht. Die Plattform Salesforce Sales Cloud oder Financial Services Cloud (FSC) erleichtert es Kundenberatern, eine gute Übersicht über die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse zu bewahren und die Anlageziele ihrer Kunden besser zu verstehen.

OPAL ist vollständig in die Salesforce-Plattform und das FSC integriert und ist derzeit über AppExchange unter (AppExchange) verfügbar.

OPAL – Eine zielorientierte Finanzplanungslösung

Ortec Finance wurde 1981 in Rotterdam gegründet und hat sich zu einem Spezialisten für zielorientierte Vermögensplanungs- und Finanzplanungslösungen entwickelt. Als global tätiges Unternehmen sind jegliche Dienstleistungen auf die verschiedenen Begebenheiten lokaler Märkte zugeschnitten. OPAL ist eine hochwertige Softwarelösung für Finanzinstitute weltweit, die es Anwendern erleichtert, komplexe Anlageentscheidungen zu bewältigen.

Sander Daniels, Regionaler VP für FS EMEA, kommentiert „Jeder Kunde hat unterschiedliche Ziele. Eine Person möchte für ein Traumhaus sparen, eine andere plant, seine Kinder zur Universität zu schicken, während eine dritte Person ein kleines Geschäft eröffnen will. Falls ein Berater nicht genügend Gespür für die Bedürfnisse seiner Kunden aufbringen kann, werden diese nicht erfolgreich sein. Das Problem ist, dass viele Berater kaum Möglichkeiten haben, Kundenziele zu verfolgen und eine proaktive und persönliche Beratung zu liefern, die notwendig ist, um eine Kundenbeziehung gedeihen zu lassen. “

OPAL ist insbesondere in Ländern eine geeignete Lösung, wo Vorschriften wie die Retail Distribution Review und MiFID II erhebliche Auswirkungen auf den Vermögensverwaltungssektor hatten. OPAL beruht auf dem Fachwissen und den elaborierten Berechnungsmethoden aus dem institutionellen Investment-Risikomanagement von Ortec Finance. Damit versetzt OPAL Finanzinstitute in die Lage, persönliche Ziele ihrer Kunden in einen optimalen Finanzplan umzusetzen und diese Ziele im Laufe der Zeit zu überwachen

Iwan Schafthuizen, MD Business Development OPAL, sagte: „Die Partnerschaft mit Salesforce ist eine grosse Chance, mit den Finanzinstituten zusammenzuarbeiten, die eine integrierte zielorientierte Finanzberatung als den Weg sehen, um wirklich geeignete Angebote anzubieten. Durch diese Partnerschaft erlangen Finanzinstitute einfachen Zugriff auf integrierte Anlageprognosen, die bisher nur den institutionellen Märkten vorbehalten war. Wir freuen uns auch darauf, die OPAL-Funktionen im Bereich Vermögens- und Finanzplanung mit der Salesforce AppExchange weiter zu verbessern“.

Die OPAL-Vermögensprognosen geben einen unvergleichbaren Überblick über Risiko und Rendite verschiedener Investments, ermöglichen eine optimale Anlageentscheidung und verwandeln den Beratungsprozess in ein kundenorientiertes Bestreben, persönliche finanzielle Ziele mit geeigneten Anlagestrategien zu erreichen. Zu den Kunden von Ortec Finance zählen die ING Bank, Skandia, ABN AMRO Bank, Jyske Bank, Munnypot und Union VisualVest. Sie alle nutzen OPAL, um ihre Kunden zu beraten und deren finanziellen Ziele zu überwachen.

Stellungnahmen zu der Kooperation

„Unsere Vision ist es, ein Ökosystem führender Technologiepartner für Finanzdienstleistungen zu vereinen“, sagt Rohit Mahna, SVP & GM of Financial Services bei Salesforce. „Durch die Partnerschaft mit FinTech-Vorreitern wie Ortec Finance sind wir in der Lage, die Fähigkeiten unserer Plattform zu erweitern und die Kunden in den Mittelpunkt dieser neuen Erfahrungen zu stellen.“

„Wir freuen uns, ein Teil des Ökosystems des weltweit führenden CRM-Anbieters zu sein“ sagt Ton van Welie, Ortec Finance CEO. „Diese Partnerschaft ermöglicht nicht nur, die globale Reichweite und Verfügbarkeit von OPAL zu erweitern, sondern bietet auch die Möglichkeit, OPAL mit Funktionen der Finanz- und Rentenplanung in der Zukunft auszubauen.“ (Ortec Finance/mc/ps)

Über Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, der weltweit führende Marktplatz für Enterprise Cloud, befähigt Unternehmen zu einer neuen Art des Verkaufs, der Betreuung und Vermarktung. Mit mehr als 4’000 Lösungen, 5 Millionen Kundeninstallationen und 70’000 Peer-Reviews ist es für Unternehmen die umfassendste Quelle für Cloud-, Mobil-, Sozial-, IoT-, Analyse- und künstliche Intelligenz-Technologien.

Salesforce, AppExchange und andere werden unter salesforce.com, inc. vermarktet.

Über Ortec Finance

Im Jahre 2007 entstand Ortec Finance aus einem Management-Buyout der Firma ORTEC b.v., welche 1981 von vier innovativen Ökonometriestudenten der Erasmus-Universität Rotterdam gegründet worden war. Diese waren überzeugt, dass mathematische Modelle zur Optimierung von Unternehmen eingesetzt werden können. Mehr als 35 Jahre später liegt in der Optimierung immer noch unsere Kernkompetenz. Mit einem Team von 260 Experten in Rotterdam, Amsterdam, Hongkong, Grossbritannien, Kanada und der Schweiz betreut Ortec Finance seine Kunden völlig unabhängig.

Ortec Finance ist ein führender Anbieter von Technologien und Lösungen für das Risiko- und Renditemanagement.

In über 20 Ländern vertreten

Mehr als 500 Kunden

96% Kundenbindungsrate

3 Billionen Euro werden von unseren Kunden verwaltet

Mehr Informationen sind erhältlich auf http://www.ortecfinance.com