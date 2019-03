München – Die NDGIT GmbH gab heute bekannt, dass sie im Jahr 2018 ihre Lizenzumsätze durch den Erfolg ihrer PSD2 und Open Banking Plattform vervierfachte. Zudem konnte das Unternehmen 2018 über zwanzig Banken als neue Kunden gewinnen. Für das Jahr 2019 wird NDGIT seine dynamische europäische Expansion mit vier neuen Standorten fortsetzen. Mit diesen Erfolgszahlen gehört NDGIT zu den am schnellsten wachsenden B2B-FinTechs in Europa.

“Wachstumstreiber von NDGIT ist die zunehmende Digitalisierung der Banken, getrieben von einem veränderten Kundenverhalten und der europäischen PSD2-Regulierung. Banken haben erkannt, dass sie sich verändern müssen, wenn sie sich in einer vernetzten Wertschöpfung gegen die neuen digitalen Player behaupten wollen. Dabei wurde die NDGIT Open Banking Plattform zu einem wichtigen technologischem Enabler der Banken. Mit dem starken Umsatz- und Kundenwachstum 2018 konnten wir uns als der führende Open Banking Anbieter in Europa profilieren”, erklärt NDGIT CEO Oliver Dlugosch.

Lizenzumsätze 2018 um Faktor vier gewachsen

NDGIT konnte durch den Erfolg seiner PSD2 und Open Banking Plattform letztes Jahr seine Lizenzumsätze vervierfachen und erwartet im ersten Quartal 2019 nochmals eine Umsatzverdopplung. Neben der ersten 360 Grad Plattform für Open Banking liefert NDGIT schlüsselfertige PSD2-Lösungen, mit denen Banken „PSD2 Ready“ werden.

20 Banken für PSD2 und Open Banking gewonnen

Im Jahr 2018 konnte NDGIT über 20 Banken als Neukunden für seine PSD2 und Open Banking Plattform gewinnen. Dabei ist NDGIT auch die in Europa am häufigsten genutzte Lösung für PSD2 Compliance. Insgesamt gehören 30 namhafte Banken zum Kundenkreis, darunter auch internationale Schwergewichte, wie beispielsweise die UBS oder “Challenger Banken” wie die Banco BNI Europa.

Internationalisierung schreitet 2019 mit vier neuen Offices voran

Aktuell beschäftigt NDGIT 50 Mitarbeiter an den Standorten München, London, Zürich und Warschau. Für das nächste Jahr ist durch starkes internationales Wachstum eine weitere Verdoppelung des Teams auf 100 Mitarbeiter sowie die Eröffnung neuer Büros u.a. in Paris und Madrid mit lokalen Teams geplant. Dadurch will NDGIT internationale Märkte weiter konsequent erschliessen und seine Kunden in mehr als zehn Ländern optimal betreuen.

Europäischer Enabler für die digitale Transformation

Die NDGIT Open Banking Plattform ermöglicht es Banken, sich für digitale Partner zu öffnen – ohne dafür ihre Banksysteme grundlegend verändern zu müssen. Mit NDGIT können Banken innovative Produkte und Services von FinTechs über APIs anbinden, steuern und auswerten. Diese neuen Services lassen sich einfach in ihre bestehenden Systeme integrieren. Banken nutzen diese Plattform bereits für die effiziente Implementierung von PSD2, den Aufbau von Ecosystemen, Banking-as-a-Service für ihre digitalen Partner und die schnelle Bereitstellung von FinTech Innovationen und Services über den NDGIT Marktplatz an ihre Kunden. (NDGIT/mc/ps)

Über die NDGIT GmbH

Die NDGIT GmbH steht für Next Digital Banking und liefert die erste API-Plattform für Banking und Insurance. Diese verbindet Banken und FinTechs mit digitalen Ecosystemen. Die Technologie ermöglicht es der Bank, sich für digitale Partner mit Open Banking APIs und PSD2-Lösungen zu öffnen. Damit bildet die NDGIT FinTech-Plattform das technologische Rückgrat für neue Anwendungen und IT-Landschaften im Banking und Insurance. NDGIT hat 2017 gemeinsam mit der Hypothekarbank Lenzburg AG das erste Open Banking der Schweiz implementiert und wurde für die beste Zusammenarbeit zwischen Bank und FinTech mit dem Euro Finance Tech Award 2017 ausgezeichnet. 2018 gewann die NDGIT API Plattform mit der CEE Fintech Challenge den grössten FinTech-Wettbewerb in Zentral- und Osteuropa.

