Egnach – Swisscows ist eine intelligente Suchmaschine. Sie benutzt Künstliche Intelligenz, um Ergebnisse schneller liefern zu können als z.B. Google. Sie bietet auch eine so genannte «Semantische Karte», mit deren Hilfe der User ähnliche Begriffe zum bereits eingegebenen Suchwort erhält; dadurch kommt man viel schneller zum Ergebnis. Neu veröffentlicht Swisscows jetzt einen Service mit dem Namen GetDigest, welcher Texte und Dokumente sinnentsprechend zusammenfasst.

Die Services wie Bilder, Videos oder Übersetzer bietet mittlerweile jede Suchmaschine an. Swisscows hat sich weiterentwickelt und eine weitere innovative KI-Technologie, GetDigest, in die Suchmaschine als Service eingebaut. Die GetDigest Technologie kann Texte sekundenschnell auf die gewünschte Grösse zusammenfassen. Die intelligente Software extrahiert die wichtigsten Informationen eines Textes und erstellt eine individuelle Kurzzusammenfassung der Kernpunkte, inklusive der wichtigsten Keywords und Fakten. Dabei werden komplexe Methoden genutzt, die eine schnelle Bearbeitung ermöglichen. Die GetDigest Technologie denkt wie ein Mensch, erkennt in welcher Sprache das Dokument vorliegt und fasst sogar mehrsprachige Texte um ein Vielfaches schneller zusammen als ein Mensch.

Wissenschaftler bringen Software Inhalte und Thematiken bei

Diese Technologie ist bislang die einzige auf dem Markt. Ob für Manager, Studenten oder Wissenschaftler – die Software kann alle Themen und Dokumentengrössen analysieren und zusammenfassen. Dabei versuchen die Wissenschaftler, der Software wie einem Menschen Inhalte und Thematiken beizubringen. Der Anwender benötigt damit weniger Zeit zum Lesen, erhält aber trotzdem alle wichtigen und relevanten Informationen, sagt Gründer Andreas Wiebe. Die Software ist unter https://swisscows.ch/digest als kostenloser Service zur Verfügung gestellt. Der Online-Nutzer hat sogar die Möglichkeit, die Länge der Zusammenfassung zu bestimmen, z.B. 5%, 15% oder 50% des Originaltextes.

In Zeiten der Informationsüberflutung ist es sehr wichtig, qualitative Textzusammenfassungen in kurzer Zeit zu erhalten. Vor allem Studenten haben tagtäglich mit diesem Problem zu kämpfen, da sie viele Bücher und Skripte durcharbeiten und analysieren müssen. Kernaussagen und Auflistungen lassen sich wesentlich einfacher einprägen, es dauert aber immer sehr lange bis solche gefunden werden können. Mit Hilfe von GetDigest geht das deutlich schneller und effizienter. Wenn ein Manager oder Student herausfinden möchte, welche Texte sich am besten als Grundlage für eine Projektarbeit oder ein Referat eignen, ist der GetDigest Service die perfekte Lösung. Ohne grossen Aufwand wird das Wesentliche aus dem Lernstoff herausgefiltert und ein inhaltlicher Überblick bereitgestellt. So wird weniger Zeit in die Vorbereitung gesteckt und mehr für effektives Lernen genutzt. Mit Sicherheit gibt es viel zu optimieren, doch der Grundstein für die automatisierte Textanalyse ist gelegt worden. (Swisscows/mc)

Über Swisscows

Swisscows ist ein Projekt der Hulbee AG, ein Schweizer Technologie Unternehmen, das im Bereich der künstlichen Intelligenz forscht. Dabei konzentriert sich Hulbee auf die Informationsanalyse und -suche. Die Anzahl Dokumente und Informationen steigen in Unternehmen fortlaufend an, so dass viele Informationen nur unstrukturiert und chaotisch abrufbar sind – ein nicht zu unterschätzender Wert an Wissen, der Gefahr läuft, verloren zu gehen. Hulbee AG ist bereits durch die datensichere Suchmaschine Swisscows bekannt, die Hulbee Enterprise Search ist unter www.hesbox.com erreichbar.