VP Bank-Spotanalyse: Inflation in den USA steigt erneut

Der Teuerungsdruck bleibt hoch, die Fed muss handeln.

von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Im Oktober steigt die Inflationsrate gegenüber dem September um 0.4 %. Die Publikation einer Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat entfällt, weil im Oktober 2025 aufgrund der haushaltsbedingten Behördenschliessung die Erhebung entfiel.

Die Teuerung hat sich im Oktober beschleunigt. Dabei spielen nicht nur die Energiepreise eine Rolle. Neben Energie tragen nun auch andere Güter wieder stärker zum Preisauftrieb bei. Immer deutlicher werden preistreibende indirekte Effekte der gestiegenen Ölpreise sowie Lieferengpässe, bedingt durch künstliche Intelligenz. Inzwischen laufen Basiseffekte von niedrigeren Zollsätzen aus. Somit bleibt die Kernteuerung gegenüber September mit 0.3 % auf einem relativ hohen Niveau.

An den Finanzmärkten wird inzwischen sogar spekuliert, ob die amerikanische Notenbank (Fed) den Leitzins im Dezember nicht um 50 Basispunkte anhebt. Angefeuert wurde diese Debatte von Fed-Gouverneur Christopher Waller. Er bezeichnete eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte als mögliche Option.

Die Fed wird im Dezember den Leitzins um weitere 25 Basispunkte anheben. Hier ist kein Konjunktiv nötig, denn die Inflationsrate vom Oktober macht eine weitere geldpolitische Straffung praktisch sicher.

Der Blick richtet sich nun bereits auf das Jahr 2027. Im kommenden Jahr wird es zu deutlichen Basiseffekten im Bereich der Energiepreise kommen. Im März dieses Jahres stiegen die Energiepreise massiv an. Ab März 2027 ist die Vergleichsbasis des Vorjahres bei der Energiekomponente des Konsumentenpreisindex entsprechend hoch. Das wird die Inflationsrate merklich dämpfen.

Dass die Fed im kommenden Jahr von weiteren Zinsanhebungen Abstand nehmen kann, wird zunehmend unwahrscheinlicher. Immer deutlicher wird der Preisdruck, der von Verknappungen am Halbleitermarkt ausgeht und inzwischen auch die Konsumelektronik belastet. Die Fed wird deshalb wohl nicht drum herumkommen, den Leitzins 2027 ein bis zweimal weiter anzuheben. (VPB/mc/pg)