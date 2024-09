abrdn: globaler Outlook, Basisszenario mit Harris-Sieg

Paul Diggle, Chief Economist at abrdn, kommentiert die globale Marktentwicklung, ausgehend von einem Sieg von Kamala Harris bei den US-Wahlen.

„Wir gehen davon aus, dass die Leitzinsen der wichtigsten Industrieländer bis zum Ende dieses Zinssenkungszyklus im Jahr 2026 auf unter 3 % fallen werden.

Wir halten an unserer Einschätzung mit einer sanften Landung der US-Wirtschaft fest, da die Inflationsrisiken nachgelassen haben und Zinssenkungen im Gange sind. Wir sind jedoch zunehmend besorgt über die Rezessionsrisiken angesichts einer generellen Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, bei den Verbraucherausgaben und den Unternehmensinvestitionen.

Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter senken wird, allerdings in Schritten von 25 Basispunkten, so dass der Leitzins bis Anfang 2026 auf 2,825 % sinken wird. Die Europäische Zentralbank und die Bank of England werden angesichts der anhaltenden Inflationssorgen langsamer vorgehen als die Fed.

Die Bank of Japan wird den Prognosen von abrdn zufolge die Zinsen weiter anheben, wobei die nächste Anhebung wahrscheinlich im Dezember oder Januar erfolgen wird, da die Lohndynamik stark ist und die Zentralbank zu einer neutraleren Politik zurückkehren möchte.

Die jüngste Flut von Konjunkturmassnahmen in China wird möglicherweise nicht ausreichen, um die strukturellen Herausforderungen der chinesischen Wirtschaft zu bewältigen. Die aktuellen Massnahmen unterscheiden sich jedoch deutlich zum früheren schrittweisen Vorgehen bei stimulierenden Massnahmen. Dies sollte dazu beitragen, das Wachstum zu stützen und die kritische Stimmung gegenüber China zu mildern.

Das Wachstum in den Schwellenländern hat sich recht gut gehalten, und die Inflation kehrt auf das Zielniveau zurück. Wir gehen davon aus, dass sich der Lockerungszyklus in den Schwellenländern ausweiten wird, da die Fed die Zinsen weiter senkt, wobei Brasilien eine Ausnahme darstellt.

Unsere globalen Wirtschaftsprognosen basieren auf einem Sieg von Harris bei den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen. Wir gehen jedoch davon aus, dass das Rennen aufgrund der geringen Wahlbeteiligung und historischer Wahlfehler zugunsten der Republikaner sehr knapp ausgehen wird.

In Grossbritannien ist der Parteitag der Labour-Partei zu Ende gegangen, und die Botschaft lautet, dass der anstehende Haushalt wahrscheinlich eine Straffung der Finanzpolitik mit Steuererhöhungen beinhalten wird, um ein erhebliches Defizit im Vergleich zur Schuldenregel zu beheben.“