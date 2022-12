AXA: Schweizweit erste «SmartGridready» Liegenschaft

Olten – Der AXA Gebäudekomplex an der Rosengasse 5 und 7 in Olten erhält eine der zwei schweizweit ersten «SmartGridready»-Auszeichnungen. Er ist damit Teil eines intelligenten Stromnetzes, in dem Gebäude zukünftig nicht nur Energie benötigen, sondern auch liefern, und sich durch intelligente Sektorkopplung netzdienlich und netzstabilisierend verhalten.

Den beiden Mehrfamilienhäusern an der Rosengasse 5 und 7 in Olten, welche im Besitz des AXA Immovation Commercial Fonds sind, wurden am 15. Dezember 2022 als eine der beiden ersten Liegenschaften in der Schweiz das Label SmartGridready verliehen. «Wir freuen uns sehr, die in der Schweiz erstmalig vergebene Auszeichnung entgegennehmen dürfen», sagt Katharina Hopp, ESG Analystin bei AXA Investment Managers. Das neue Label des Vereins SmartGridready zeichnet Gebäude und Areale aus, die über die Grundausstattung für eine standardisierte Kommunikation zwischen Energieverbrauchern, der eigenen Energieproduktion und dem Elektrizitätsnetz verfügen.

Kommunikation zwischen energieerzeugenden und -konsumierenden Produkten

Die Gebäude an der Rosengasse sind mit einer Wärmepumpe und einer Photovoltaik-Anlage ausgerüstet. Die Einstellhalle enthält Elektroladestationen. Da das Areal als Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) betrieben wird, kann zum Beispiel überschüssige Energie aus den Photovoltaik-Anlagen an einem sonnigen Tag automatisch zum Laden der Elektrofahrzeuge in der Einstellhalle oder zum Kochen in den Wohnungen genutzt werden. Das Areal erfüllt damit die Voraussetzungen, um die energieerzeugenden und -konsumierenden Produkte miteinander, sowie mit weiteren Akteuren des Smart Grid (Energieversorger, Verteilnetzbetreiber, usw.) kommunizieren zu lassen. Ein deklarierter SmartGridready Communicator übernimmt das Energiemanagement sowie die Auswertung und Abrechnung des Energieverbrauchs.

Die AXA investiert gezielt in die Energiewelt der Zukunft

Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie setzt die AXA als Eigentümerin der von AXA Investment Managers verwalteten Liegenschaften wo immer möglich auf nachhaltiges Bauen – sei dies durch Massnahmen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft oder Biodiversität, wo derzeit verschiedene Massnahmen und deren Impact in Pilotprojekten geprüft werden. «Wir setzen auf zukunftsfähige Immobilien und fördern intelligente Stromnetze mit erneuerbarer, dezentraler Stromproduktion. Mit dem Ziel, eine Energiewelt mit mehr Stromeffizienz zu schaffen, leisten wir damit einen wichtigen Beitrag an die Energiestrategie 2050 des Bundes», sagt Frederick Widl, Head Real Assets Schweiz bei AXA Investment Managers. (AXA/mc)