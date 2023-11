«Best Quantitative Finance Master’s Thesis Award 2023 – sponsored by Robeco»

Zürich – Die Premiere des «Best Quantitative Finance Master’s Thesis Award 2023 – gesponsert von Robeco» markiert einen Meilenstein in der Partnerschaft mit der Universität Zürich (UZH) und der ETH Zürich (ETH), die im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde. Der mit fünftausend Schweizer Franken dotierte Preis ging an Herrn Malte Schlosser für seine Arbeit mit dem Thema: «Options and Bubbles: An analysis of market cycles and bubble indicators with application to an options strategy».

Von den im Jahr 2022 total 20 abgeschlossenen Masterarbeiten hat der Leitungsausschuss des Joint Degree Programms «Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance» (MSc QF) vier in die engere Auswahl genommen.

Zur besten Arbeit auserkoren wurde jene von Herrn Malte Schlosser mit dem Thema: «Options and Bubbles: An analysis of market cycles and bubble indicators with application to an options strategy». Betreuer der Arbeit war Prof. Dr. Thorsten Hens (UZH).

Der Leitungsausschuss des MSc QF besteht aus folgenden Mitgliedern: Professoren Erich Walter Farkas, Felix Kübler, Marc Paolella (UZH), Josef Teichmann, Martin Schweizer (ETH).

Prof. Dr. Erich Walter Farkas, Program Director Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance: «Im Namen des gesamten Leitungsausschusses des MSc QF erkoren wir die Arbeit von Malte Schlosser. Herr Schlosser untersuchte inwiefern eine Strategie, die darauf abzielt, von der positiven langfristigen Tendenz des Aktienmarktes sowie von der Divergenz zwischen den Erwartungen des Optionsmarktes und den realisierten Indexkursen zu profitieren, eine positive Rendite erzielen kann. Darüber hinaus hinterfragte er, ob der Einsatz von Blasenindikatoren eine solche Strategie verbessern könnte. Anhand des innovativen Ansatzes, der umfassenden Analyse unter Verwendung moderner Methoden aus der Ökonometrie, hat die Arbeit gegenüber einer starken Konkurrenz am meisten überzeugt.»

David Hrdina, Managing Director & Chair of the Executive Committee, Robeco Switzerland Ltd.: «Als Preissponsor gratulieren wir Malte Schlosser, dessen Arbeit unter der fachkundigen Evaluation des Leitungsausschusses MSc QF den Award erhält. Diese erstmalige Auslobung markiert einen Meilenstein in der Partnerschaft zwischen Robeco, der UZH und der ETH.»

Diese erstmalige Ausschreibung des «Best Quantitative Finance Master’s Thesis Award 2023 – sponsored by Robeco» ist Teil einer Partnerschaft von Robeco mit der UZH und der ETH, die letztes Jahr ins Leben gerufen wurde. Die Kooperation stellt die fachliche Unterstützung des spezialisierten joint degree Programms «Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance» sowie von künftigen

Weiterbildungsangeboten bezüglich «Sustainable Investing» sicher.

Übergeordnetes Ziel der Kooperation ist die symbiotische und interdisziplinäre Zusammenführung der fähigsten Persönlichkeiten zum Thema «Sustainable Investing» aus Wissenschaft und Wirtschaft. Sie fördert die Forschung sowie deren Anwendung in der Praxis und ist daher relevant für den Forschungsstandort und Finanzplatz Schweiz. Die gemeinsamen Bemühungen tragen erheblich zur Positionierung von Zürich und der Schweiz als einen Hotspot für nachhaltige Investitionen bei.

Vergeben wurde der Preis an einer feierlichen Veranstaltung an der UZH mit Vorträgen von Rachel Whittaker (Head of Sustainable Investing Research & Mitglied der Geschäftsleitung, von Robeco in der Schweiz) zum Thema: «From theory into practice: how are academic research results used in asset management solutions?» und MSc QF Alumnus Antonello Cirulli zum Thema «Portfolio Construction with Hierarchical Momentum». (Robeco/mc/ps)