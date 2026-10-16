Cyril Notz ist neuer Admicasa-CFO

Zürich – Der Verwaltungsrat der Admicasa Holding AG hat per 15. Oktober 2026 Cyril Notz zum neuen CFO der Gruppe ernannt.

Der dipl. Wirtschaftsprüfer und dipl. Betriebsökonom FH verfügt über langjährige Führungserfahrung in Finanz- und Revisionsfunktionen in international tätigen Industrie-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen. Er war unter anderem als Leiter Interne Revision bei SWISS und der Migros-Gruppe sowie als CFO von WSP Suisse tätig.

Cyril Notz übernimmt die Position des CFO in einer markanten Wachstumsphase des Unternehmens: Anfang 2026 übernahm die Admicasa-Gruppe die Treuhandgesellschaft kade & partner ag, im September 2026 den Immobilienentwickler Lebensraum Schweiz AG. Der nächste Meilenstein ist die Umsetzung der strategischen Partnerschaft zwischen der Admicasa Fondsleitung AG und der RAM Swiss Holding AG, mit welcher ein markanter Ausbau der Assets Under Management anvisiert wird. Die RAM Swiss Holding AG ist der europäische Asset-Management-Arm von Record, einer LSE-kotierten Investmentgruppe, die im Auftrag institutioneller Kunden weltweit Vermögen von 115 Milliarden Dollar verwaltet.

Cyril Notz löst Orlando Pavano, der in den vergangenen zwei Jahren auch die Position des CFO innehatte, im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung der Admicasa-Gruppe ab. Pavano verantwortet weiterhin die Bereiche Human Resources, Transition und Projekte sowie die Informatik. (Admicasa/mc)