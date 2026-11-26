Zürich – Die Fondsleitung Zurich Invest AG hat die Kapitalerhöhung für den «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» mit Kapitalzusagen in der Höhe von rund 182 Millionen Franken erfolgreich durchgeführt. Die Emission war vollgezeichnet, was das Potential der Zukäufe, des Bauprojekts sowie die Qualität des Immobilienportfolios unterstreicht.

Damit kann die Fondsleitung sämtliche im Rahmen der Kapitalerhöhung vorgesehenen Zukäufe qualitativ hochwertiger Liegenschaften und die Finanzierungen eines laufenden Bauprojekts ausführen. Die Ertragskraft des Immobilienfonds wird gestärkt und festigt das Wachstum.

«Die vollständige Platzierung der Kapitalerhöhung werten wir als starkes Vertrauenssignal unserer Anlegerinnen und Anleger», sagt Fund-Managerin Ramona Spirig. «Sie bestätigt uns in unserem langfristigen Ansatz und in der Qualität unseres Immobilienportfolios.»

Der Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» verfügt bereits über ein in der ganzen Schweiz breit diversifiziertes Portfolio mit einem Schwergewicht im Bereich Wohnen in Schweizer Grossstädten oder deren Agglomerationen. Das zusätzliche Kapital nutzt die Fondsleitung für die vorgesehenen Zukäufe von insgesamt fünf Liegenschaften in Rüschlikon, Basel-Stadt, Bern und La Tour-de-Peilz sowie für ein laufendes Bauprojekt in Zürich. Die Kapitalerhöhung stärkt insgesamt die Ertragskraft des Immobilienfonds und festigt das nachhaltige Wachstum. Die Liberierung und der erste Handelstag der neuen Fondsanteile erfolgen am 27. November 2026. (pd/mc/pg)

Zurich Invest AG