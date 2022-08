Digital und einfach: ElectricBrands und bezahl.de wollen den Automobilmarkt revolutionieren

Itzehoe – Der deutsche Automobilhersteller ElectricBrands hat sich mit seiner Marke Xbus der Entwicklung und Produktion aussergewöhnlicher Elektromobile im Modulkonzept verschrieben. Über den online verfügbaren Konfigurator lassen sich die verschiedenen Elemente nach Belieben miteinander kombinieren und so zum individuellen Wunschfahrzeug generieren.

Die Reservierungen sollen ab dem ersten Quartal 2024 produziert werden – seit Juli 2022 lassen sich diese schon über das intelligente Zahlungsmanagementsystem von bezahl.de abwickeln.

Martin Henne, CEO von ElectricBrands: „Mit dem Kölner FinTech bezahl.de haben wir genau den richtigen Partner für unsere Bezahlvorgänge gefunden: innovativ, flexibel und schnell, haben sie sich 2018 auf den Markt begeben, um das Zahlungsmanagement in der Automobilbranche neu zu definieren. Von den modernen und in höchstem Masse komfortablen Zahlungsmethoden werden unsere Kundinnen und Kunden in Zukunft profitieren.“

Besonders kleine und leichte Fahrzeuge

Die junge Firma ElectricBrands aus Schleswig-Holstein erfindet das Elektroauto neu: Durch die Konzeption besonders kleiner und leichter Fahrzeuge und der ausgeklügelten Kombination von Nachhaltigkeit und Effizienz hebt sich ElectricBrands deutlich von den grossen Anbietern der Branche ab. Die kompakten Fahrzeuge fahren bis zu 100 km/h schnell, versprechen eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern, lassen sich sowohl an Schnellladesäulen als auch an der Haushaltssteckdose laden und kommen mit serienmäßig integriertem Solardach. Insgesamt setzt die junge Firma auf unkonventionelle, nachhaltige und benutzerfreundliche Lösungen, wie beispielsweise austauschbare Akkus und zu 95% recycelbare Baubestandteile.

Durch die Kooperation mit dem Kölner FinTech bezahl.de können die Kundinnen und Kunden von ElectricBrands ihren Xbus nun nicht nur individuell und komfortabel über ihren Laptop oder das Smartphone planen, sondern auch direkt die Anzahlung sowie die folgenden Zahlungen bei der finalen Konfiguration abwickeln. ElectricBrands profitieren so von automatisierter Buchhaltung und intelligentem Forderungsmanagement, während den Kundinnen und Kunden moderne Bezahlmethoden und maximaler Komfort garantiert wird. (ElectricBrands/mc/hfu)