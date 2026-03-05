Europäische Finanzwerte: Nachhaltige Neubewertung im Jahr 2026

Von David Benamou, Axiom Alternative Investments

Nach der Euphorie des Jahres 2025 steht der europäische Finanzsektor 2026 an der Schwelle zu einem neuen Bewertungsregime. Die zentrale Frage lautet nicht mehr, ob europäische Banken solide sind – das sind sie. Vielmehr geht es darum, ob der Markt bereit ist, ihren Status als profitable, disziplinierte und cashflow-starke Unternehmen dauerhaft anzuerkennen – vergleichbar mit den besten Sektoren Europas. Zu Beginn dieses neuen Zyklus spricht vieles dafür.

Vom zyklischen Rebound zur strukturellen Normalisierung

Die aussergewöhnliche Performance von 2025, mit einem Anstieg des europäischen Bankenindex von 67 % inklusive Dividenden, wurde häufig als blosse Nachholbewegung nach der Krise interpretiert. Doch die Treiber der vergangenen zwei Jahre unterscheiden sich grundlegend von früheren Zyklen.

2026 präsentieren sich europäische Banken mit robusten Bilanzen und historisch hohen Kapitalquoten. Die Qualität der Aktiven bleibt kontrolliert, mit erwarteten Risikokosten von rund 41 Basispunkten für 2026 und 2027. Gleichzeitig ist die organische Wachstumsdynamik zurück: Kredit- und Einlagenvolumen dürften um 3 bis 4 % zulegen. Die Eigenkapitalrenditen (ROE) liegen strukturell über 12 %.

Selbst bei einem Kurzfristzinsniveau von rund 2,2 % werden mögliche Ertragseinbussen durch Zinssenkungen durch aktives Bilanzmanagement, kommerzielle Stärke und Effizienzprogramme weitgehend kompensiert. Analysten rechnen für 2026 und 2027 mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 3 bis 5 % und einer Gewinnsteigerung von rund 9 % pro Jahr.

Europas Banken ziehen an den USA vorbei

Der Kontrast zu den US-Banken wird zunehmend deutlich. Während amerikanische Institute mit höherer Gewinnvolatilität, regulatorischen Unsicherheiten – etwa im Kreditkartengeschäft – und stärkerer Exponierung gegenüber privaten Märkten konfrontiert sind, erscheinen europäische Banken transparenter und berechenbarer.

Mit einer bereinigten Eigenkapitalrendite von 12 bis 13 % ist die Profitabilität in Europa mittlerweile vergleichbar oder gar höher als in den USA. Gleichzeitig bleiben die Bewertungen attraktiv: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) von rund 9,4 auf Basis der erwarteten Gewinne 2027 werden europäische Banken mit einem Abschlag von 30 bis 40 % gegenüber ihren US-Pendants gehandelt – trotz vergleichbarer Ausschüttungspolitik. Bis 2027 dürften Dividenden und Aktienrückkäufe rund 21 % der aktuellen Marktkapitalisierung an die Aktionäre zurückführen.

Südeuropa und Investmentbanking als Wachstumstreiber

Auch geografisch ergeben sich Chancen. Banken in Italien, Spanien, Portugal und Griechenland profitieren von robusten Nettozinsmargen, wachsendem Kreditvolumen und rascher Effizienzsteigerung.

Zugleich gewinnt das Investmentbanking wieder an Bedeutung. In einem volatileren Marktumfeld und mit zunehmender M&A-Aktivität – insbesondere in der europäischen Peripherie – könnten Handels- und Investmenterträge bei Instituten wie Deutsche Bank oder Société Générale 20 bis 25 % der Gesamterträge ausmachen.

Künstliche Intelligenz als Effizienzhebel

Ein oft unterschätzter Faktor ist das Produktivitätspotenzial. Europäische Banken leiden traditionell unter hohen Personalkosten – doch genau hier liegt ein Hebel. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Backoffice-Prozessen, Datenanalyse und personalisierten Angeboten könnte bis 2028 Kosteneinsparungen von 10 bis 20 % ermöglichen. Institute wie ING oder BBVA investieren bereits stark in entsprechende Technologien und treiben so eine Effizienzannäherung an US-Banken voran.

Neubewertung des gesamten Finanzsektors

Die positive Entwicklung beschränkt sich nicht auf Banken. Auch andere Segmente des europäischen Finanzsektors bieten attraktive Risiko-Rendite-Profile. Rückversicherer erzielen häufig Eigenkapitalrenditen von 10 bis 15 % und befinden sich in einem Konsolidierungsprozess, wie das Interesse der Zurich Insurance Group an Beazley zeigt. Lebensversicherer profitieren vom demografischen Wandel und hybriden Produkten; Unternehmen wie AXA oder Generali verzeichnen jährliche Prämienwachstumsraten von 7 bis 12 %.

Vermögensverwalter wiederum profitieren vom Anstieg der verwalteten Vermögen, was die Ertragsdynamik unterstützt – ein Beispiel dafür ist Schroders. Broker und Fintech-Plattformen wie FinecoBank kombinieren steigende Kommissionserträge mit Margenausweitung.

Finanzanleihen: Weniger Beta, mehr Carry

Am Kreditmarkt wird 2026 keine Wiederholung von 2025 sein. Die Risikoaufschläge haben sich stark verengt, was das weitere Einengungspotenzial begrenzt. Dennoch bieten Finanzanleihen, insbesondere nachrangige Titel, weiterhin attraktive Prämien gegenüber Nicht-Finanzemittenten.

Zwei technische Faktoren stützen das Segment: ein rückläufiges Nettoangebot, insbesondere bei AT1- und Tier-2-Anleihen, sowie regulatorische Unsicherheiten rund um AT1-Papiere nach Reformvorschlägen der Europäischen Zentralbank im Dezember 2025. Dies könnte temporär zu Angebotsknappheit führen und die Sekundärmarktperformance bestehender Instrumente begünstigen.

Mittelfristig erwarten einige Szenarien eine Annäherung der Spreads von CoCo-Anleihen an 150 bis 200 Basispunkte bis 2027/28 – sofern keine Marktstressphase eintritt.

Keine Euphorie, sondern strukturelle Neubewertung

Risiken bleiben bestehen: Gewerbeimmobilien, Private Debt, politische Unsicherheiten in Frankreich sowie geopolitische Spannungen erfordern weiterhin Aufmerksamkeit. Doch die Wahrnehmung des Sektors hat sich grundlegend verändert.

2026 wird der europäische Finanzsektor nicht mehr als hochriskante zyklische Wette betrachtet, sondern als Portfoliobaustein mit attraktiver Rendite, guter Visibilität und Diversifikationspotenzial. Die Dekade struktureller Bewertungsabschläge dürfte sich dem Ende zuneigen. Die Neubewertung wird dabei weder linear noch spektakulär verlaufen – sondern schrittweise, diszipliniert und getragen von soliden Fundamentaldaten.

