Google Maps neu mit klimafreundlicher Route

Zürich – Immer mehr Menschen in der Schweiz möchten klimafreundlicher leben – dies spiegelt sich besonders bei der Wahl des Transportmittels wider. Immer mehr Elektro- und Hybridfahrzeuge werden neu zugelassen. Alternativ angetriebene Fahrzeuge (Hybrid, Plug-in-Hybrid, reine Elektrofahrzeuge) erreichten gesamthaft erstmals einen höheren Anteil bei den Neuzulassungen als reine Verbrennerfahrzeuge. Zudem überlegen sich viele Schweizer in Anbetracht der drohenden Energieknappheit im Alltag ganz aufs Velo, den Bus oder den Zug umzusatteln.

Vor diesem Kontext kündigt Google an, dass kraftstoffsparende Routen, nebst EV-Ladestationen, sowie alternative Fortbewegungsmittel wie E-Trottinette oder Velo und Fahrpläne des Öffentlichen Nahverkehrs bei Google Maps auch in der Schweiz eingeführt werden.

Google Maps zeigt nicht nur die schnellste Route auf, sondern auch diejenige, die am sparsamsten ist. Mit wenigen Klicks kann der eigene Fahrzeug-Typ hinterlegt werden und in der Folge die relative Kraftstoffersparnis und der Zeitunterschied zwischen den beiden Routen angezeigt werden. So können Nutzer nebst der Verringerung des CO2-Ausstosses auch noch eine Kostenersparnis für den Kraftstoff erzielen.

Google Maps hilft dank nützlichen Tipps, sicher und nachhaltig ans Ziel zu kommen. So werden mittlerweile auch bei einer Google Sucheingabe jene Hotels mit einem Hinweis angezeigt, welche sich zu klimafreundlichen Praktiken verpflichtet haben. (mc/pg)

Kraftstoffsparende Routenplanung in der Google Maps App

Blogpost «Now rolling out: Eco-friendly routing across Europe»