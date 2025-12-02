Helvetica Swiss Commercial Fund sieht sich für 2025-er-Ziele im Plan

Zürich – Der kotierte Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) zeigt im laufenden Jahr eine robuste Entwicklung. Der Fonds liegt auf Kurs, sein Anlagerenditeziel für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen. Die operative Ertragskraft bleibt stark und spricht für eine konstante Ausschüttung auf dem Niveau der Vorjahre.

Im zweiten Halbjahr 2025 konnte der Fonds sein Portfolio gezielt weiterentwickeln. In der Ostschweiz und im Raum Zürich wurden zwei vollvermietete Liegenschaften im Gesamtwert von CHF 15 Mio. erworben. Es handelt sich um eine Arrondierungsliegenschaft mit zusätzlichem Ausnutzungspotenzial in Zuzwil (SG) sowie um ein Gewerbeobjekt in Wil (ZH) mit den Nutzungen Produktion, Lager und Logistik. Beide Objekte tragen dank einer Nettorendite von über 5 % auf die Gestehungskosten und einem WAULT von 15 bzw. 5 Jahren überdurchschnittlich zur Stabilität des Portfolios bei. Der Erwerb erfolgte dank dem etablierten Netzwerk Off-Market und zu attraktiven Konditionen.

Die jährlichen Brutto-Mietzinseinnahmen steigen durch die Zukäufe um rund CHF 1 Mio. Der WAULT des Gesamtportfolios wurde dank des aktiven Managements und mittels diverser mehrjähriger Verlängerungen mit grossen Mietern auf über 4.5 Jahre (31.12.2024: 4.1 Jahre) erhöht. Der Leerstand bleibt mit rund 5 % weiterhin tief. Für die Jahresendbewertung werden stabile Resultate bei konstanten Diskontsätzen erwartet.

Die Fremdfinanzierungsquote bleibt auch nach den Zukäufen innerhalb des Zielkorridors von 25 bis 28 %. Durch das Anbinden weiterer langfristiger Hypotheken mit Laufzeiten von ca. 10 Jahren wurde die Finanzierungsstruktur robuster aufgestellt und die durchschnittliche Restlaufzeit der Fremdfinanzierung auf über 2.5 Jahre (31.12.2024: 1.37 Jahre) mit vorteilhaften Finanzierungszinsen verlängert.

Mit den erwarteten Nettoerträgen beweist der HSC Fund erneut seine hohe Ertragskraft. Das Anlagerenditeziel von 6 % für dieses Jahr ist auf Kurs. Das Jahr 2025 stellt demnach eine Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil auf dem Niveau der Vorjahre in Aussicht. (Helvetica/mc/ps)