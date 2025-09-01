«Höhere Löhne zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums»

Japanische Aktien legten in diesem Jahr zu, wobei der MSCI Japan Index im August um 4,33 % und in den ersten acht Monaten des Jahres um 8,86 % (in lokaler Währung) stieg. Die Markteinschätzung von Hisashi Arakawa, Leiter Japan Equities bei Aberdeen Investments.

«Die Stimmung der Anleger wurde kürzlich durch ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan beflügelt, durch das die Zölle auf japanische Exporte in die USA von 25 % auf 15 % gesenkt wurden. Das Abkommen löste einen Anstieg japanischer Aktien aus, insbesondere bei Automobilherstellern, die einen bedeutenden Anteil an Japans Exporten in die USA haben. Das Abkommen trug dazu bei, frühere Bedenken auszuräumen, die durch die Drohungen von Donald Trump geschürt worden waren, angesichts der Frustration über das Tempo der Verhandlungen erneut höhere Zölle zu erheben.

In der Politik verloren die Liberaldemokratische Partei (LDP) und ihr Koalitionspartner Komeito ihre Mehrheit im Oberhaus. Dennoch hat Premierminister Shigeru Ishiba seine Absicht bekundet, im Amt zu bleiben. Wir erwarten keine wesentlichen Änderungen der aktuellen Politik Japans.

Auf makroökonomischer Ebene sank die jährliche Inflationsrate im Juni auf 3,3 % und erreichte damit den niedrigsten Stand seit sieben Monaten, während die Kerninflation ebenfalls von einem Zweijahreshoch von 3,7 % im Vormonat auf 3,3 % zurückging. Unterdessen zeigte die Tankan-Umfrage der Bank of Japan einen steigenden Optimismus der grossen Hersteller hinsichtlich der Wirtschaftsaussichten, wobei der Diffusionsindex von +12 auf +13 stieg und damit den Erwartungen eines Rückgangs auf +10 widersprach.

Die Ausgaben der privaten Haushalte stiegen im Mai gegenüber dem Vorjahr um 4,7 % und erreichten damit den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Dies wurde durch ein Lohnwachstum von 5,25 % unterstützt, das laut der Gewerkschaftsgruppe Ringo den stärksten Anstieg seit 34 Jahren darstellt. Dies folgt auf ein Lohnwachstum von 5,10 % im letzten Jahr und 3,58 % im Jahr 2023 und bestätigt die Überzeugung der Bank of Japan, dass steigende Löhne die Konsumausgaben und den Inflationsdruck ankurbeln werden. Ein am Monatsende veröffentlichtes Weissbuch der Regierung schloss sich dieser Einschätzung an und sprach sich für höhere Löhne als Mittel zur Ankurbelung des Konsums und des Wirtschaftswachstums aus.

Wir glauben, dass das kürzlich angekündigte Abkommen zwischen den USA und Japan positiv für japanische Aktien ist, da es die Risiken aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle verringert und strengere Sanktionen vermieden hat. Das Abkommen hat die Stimmung der Anleger verbessert, insbesondere bei zyklischen Werten, von denen die Anleger annahmen, dass sie stärker von den Zöllen betroffen sein würden. Zu den Hauptnutzniessern zählen Industrieunternehmen, da einige Unternehmen aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der Zölle mit Investitionsentscheidungen gezögert hatten. Da globale Lieferketten aufgrund geopolitischer Entwicklungen und Onshoring fragmentiert und zunehmend lokalisiert werden, könnte dies zu steigenden Kosten, einschliesslich Arbeitskosten, führen, wodurch der Bedarf an neuen Fertigungsanlagen und Automatisierungslösungen steigt. Dies ist eine Stärke japanischer Fabrikautomatisierungs-Unternehmen, die hochwertige, arbeitssparende Lösungen anbieten.

Wir sehen, dass bestimmte Exporteure über Preissetzungsmacht verfügen, was bedeutet, dass sie die Kosten aus US-Zöllen weitergeben können oder in der Lage sind, die Produktion von einem Standort an einen anderen zu verlagern, um die Auswirkungen der Zölle abzufedern. Einige von ihnen haben bereits mit ihren Kunden vereinbart, die höheren Kosten für wichtige Rohstoffe aufgrund der neuen US-Zölle weiterzugeben. Insgesamt stärkt das Handelsabkommen die strategische Bedeutung Japans und eröffnet neue Investitionsmöglichkeiten – insbesondere in Sektoren, die mit der Rückverlagerung von Produktionsstätten in die USA in Einklang stehen.

Wir glauben, dass die Aussichten für Qualitätsunternehmen in Japan weiterhin positiv sind. Während die letzten drei Jahre aufgrund einer starken Rotation hin zu Value-Aktien für qualitätsorientierte Anleger schwierig waren, konzentriert sich der Markt nun mehr auf nachhaltige Gewinne und die Fähigkeit von Unternehmen, sich an Veränderungen im Geschäftsumfeld anzupassen. Wir bevorzugen weiterhin hochwertige Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial und soliden ESG-Referenzen. Aus Umsatzsicht schätzen wir den japanischen Binnenmarkt, der relativ unabhängig von externen Schocks wie Zöllen und geopolitischen Spannungen ist.» (Aberdeen Investments/mc)