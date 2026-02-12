Houzy lanciert Baugesuche Pro – Der schweizweite Bau-Alert für die eigene Nachbarschaft

Zürich – Wer wissen will, was in der Nachbarschaft geplant ist, trifft in der Schweiz auf einen Flickenteppich: Bisher musste man mühsam Amtsblätter scannen oder Gemeindeseiten durchsuchen. Mit «Baugesuche Pro» bündelt Houzy diese Quellen erstmals in einer einzigen Plattform für die ganze Schweiz. Die neue Funktion informiert Nutzerinnen und Nutzer proaktiv über Bauvorhaben in ihrer Region – ein Service, der für Eigentümer, Mietende und kaufinteressierte Personen neue Transparenz schafft.

Bisher war der Zugang zu Informationen über lokale Bauprojekte fragmentiert und zeitaufwendig. Mit „Baugesuche Pro“ bündelt Houzy diese Daten und macht sie per automatischem Alert zugänglich. Sobald in einem definierten Umkreis ein Neubau, ein Umbau oder eine Umnutzung geplant ist, liefert die Plattform alle relevanten Details zu Bauherrschaft, Projektart und den beteiligten Parteien direkt ins persönliche Dashboard.

Mehrwert für alle Bewohner der Region

Die Automatisierung schafft eine fundierte Entscheidungsgrundlage für unterschiedliche Bedürfnisse:

Für Eigentümerinnen und Eigentümer: Den Einfluss neuer Bauvorhaben auf die Lebensqualität und den langfristigen Marktwert der eigenen Immobilie frühzeitig abschätzen.

Den Einfluss neuer Bauvorhaben auf die Lebensqualität und den langfristigen Marktwert der eigenen Immobilie frühzeitig abschätzen. Für Mietende und Kaufinteressenten: Den Immobilienmarkt im Wunschquartier beobachten und erfahren, wo neuer Wohnraum entsteht – oft noch bevor dieser offiziell ausgeschrieben wird.

Den Immobilienmarkt im Wunschquartier beobachten und erfahren, wo neuer Wohnraum entsteht – oft noch bevor dieser offiziell ausgeschrieben wird. Für die Nachbarschaft: Veränderungen im direkten Umfeld verstehen und die Entwicklung des eigenen Lebensraums aktiv mitverfolgen.

«Transparenz über die nähere Umgebung ist die Basis für kluge Immobilienentscheidungen», sagt Nicolas Steiner, COO/CMO bei Houzy. „Mit Baugesuche Pro bieten wir nun allen – vom langjährigen Hausbesitzer bis zur Mieterin, die einen Wohnungskauf plant – ein Werkzeug, um die Dynamik im eigenen Quartier besser zu verstehen, ohne mühsame Recherche.“

Ein weiterer Baustein im digitalen Werkzeugkasten

Der neue Service ergänzt die bestehenden Tools von Houzy. Während das Ende 2025 lancierte „Bewertung Pro“ Transparenz über historische Preisentwicklungen schafft, liefert „Baugesuche Pro“ nun die zukunftsorientierte Komponente. In der Kombination entsteht eine ganzheitliche Grundlage rund um Immobilienwert, Nachbarschaftsentwicklung und zukünftige Potenziale. Damit bietet Houzy alle relevanten Daten rund um die Immobilie an einem zentralen Ort – von der Wertermittlung bis zur Analyse der Nachbarschaftsentwicklung. Der Service ist ab sofort als Teil der Houzy-Abomodelle verfügbar.

So funktioniert Baugesuche Pro

Nach der Registrierung auf der Houzy-Plattform hinterlegen Nutzer den Standort ihrer Immobilie oder ihres Wunschquartiers und aktivieren den „Baugesuch Alert“. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt bei jedem neuen Gesuch im relevanten Umkreis eine automatische Benachrichtigung mit allen verfügbaren Projektdetails. (Houzy/mc/ps)