KI-Nutzer haben ein gesünderes Verhältnis zur Arbeit

Wallisellen – Die zweite weltweite Studie «2024 HP Work Relationship Index» zeigt, dass Arbeitnehmer, die KI nutzen, elf Prozent zufriedener mit ihrer Beziehung zur Arbeit sind als Nichtnutzer.

Die umfassende Studie untersucht die Beziehung der Welt zur Arbeit. Für den Bericht wurden 15‘600 Personen aus zwölf Ländern und verschiedenen Branchen befragt. Er zeigt, dass die Arbeit noch immer nicht einwandfrei funktioniert. Weltweit haben nur 28 Prozent der Büroangestellten ein gesundes Verhältnis zur Arbeit, ein Anstieg um einen Prozentunkt im Vergleich zu den Ergebnissen des letzten Jahres. Die neuen Ergebnisse konzentrieren sich jedoch auf zwei potenzielle Lösungen zur Verbesserung der Beziehung zur Arbeit: KI und personalisierte Arbeitserfahrungen.

„Weniger als ein Drittel der Büroangestellten weltweit haben eine gesunde Beziehung zur Arbeit“, betont Adrian Müller, Vice President und Managing Director, Austria, Germany, Switzerland bei HP. „Ein Lichtblick ist der rasant wachsende Einsatz von künstlicher Intelligenz, der Büroangestellten ihre Arbeit erleichtert. KI ist aus unserer Sicht ein Garant für eine steigende Zufriedenheit mit ihren Tätigkeiten: Die KI übernimmt immer häufiger repetitive Aufgaben. Gleichzeitig bietet sie den Angestellten personalisierte Erfahrungen. Beides verbessert die Erfahrungen mit ihrer Arbeit – das zeigt auch unser Work Relationship Index.“

Personalisierte Arbeitserfahrungen können zu einer gesünderen Beziehung zur Arbeit führen

In ihrem zweiten Jahr untersuchte die Studie weiterhin Aspekte der Beziehung der Menschen zur Arbeit, einschliesslich der Rolle der Arbeit in ihrem Leben, ihrer Fertigkeiten, Fähigkeiten, Werkzeuge, Arbeitsbereiche und ihrer Erwartungen an die Führung. In diesem Jahr zeigt das WRI ein wichtiges allgemeines Bedürfnis von Büroarbeitern auf: personalisierte Arbeitserfahrungen.

Mindestens zwei Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (64 Prozent) äusserten den Wunsch nach personalisierten Arbeitserfahrungen, einschliesslich massgeschneiderter Arbeitsbereiche, Zugang zu bevorzugten Technologien und flexiblen Arbeitsumgebungen. Diese Erfahrungen sind enorm wichtig, um die Beziehung zur Arbeit zu verbessern, denn sie haben positive Auswirkungen sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Unternehmen:

64 Prozent der Büroangestellten gaben an, dass sie sich stärker für das Wachstum ihres Unternehmens engagieren würden, wenn die Arbeit auf ihre persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten oder angepasst wäre.

69 Prozent der Büroangestellten sind der Meinung, dass dies ihr allgemeines Wohlbefinden steigern würde.

68 Prozent der Büroangestellten gaben an, dass dies ein Anreiz für sie wäre, länger bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber zu bleiben.

Dieser Wunsch nach Personalisierung ist so stark, dass 87 Prozent der Büroangestellten bereit wären, dafür auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten. Im Durchschnitt wären die Arbeitnehmer bereit, auf 14 Prozent ihres Gehalts zu verzichten, die Gen Z sogar auf bis zu 19 Prozent.

KI eröffnet Büroangestellten neue Möglichkeiten

Die Nutzung von KI unter Büroangestellten ist von 38 Prozent im letzten Jahr auf 66 Prozent im Jahr 2024 angestiegen. Arbeitnehmer, die KI nutzen, sehen eine Reihe von Vorteilen. Dazu gehört auch eine gesündere Beziehung zur Arbeit:

73 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass KI ihre Arbeit erleichtert. 69 Prozent passen ihre Nutzung von KI an, um produktiver zu sein, was darauf hindeutet, dass KI eine „Zutat“ sein könnte, um eine individuellere Arbeitserfahrung zu ermöglichen.

Für 60 Prozent spielt KI eine Schlüsselrolle, um ihre Work-Life-Balance zu verbessern.

68 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, dass KI ihnen neue Möglichkeiten eröffnet, die Arbeit zu geniessen.

73 Prozent der Arbeitnehmer sind der Meinung, dass ein besseres Verständnis von KI es ihnen erleichtern wird, beruflich voranzukommen.

Ausserdem sind Büroangestellte um elf Prozent zufriedener mit ihrer Beziehung zur Arbeit als ihre Kollegen, die dies nicht tun. Deshalb sollten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so früh wie möglich KI einsetzen, da die Angst vor der Ersetzung des Arbeitsplatzes durch KI bei Nicht-Nutzern gestiegen ist: Es äussern sich 37 Prozent besorgt, ein Anstieg um fünf Prozent im Vergleich zum letzten Jahr.

Führungskräften fehlt es an Selbstvertrauen

Während der Index auf globaler Ebene kaum Veränderungen aufzeigt, gab es in den Ländern, die einen Anstieg ihres individuellen Arbeitsbeziehungsindex verzeichneten, leichte Verbesserungen bei den sechs Schlüsselfaktoren für eine gesunde Beziehung zur Arbeit – vor allem bei den Faktoren Führung und Erfüllung am Arbeitsplatz. Der diesjährige Index zeigt, dass das Vertrauen in die Führungsebene nach wie vor ein entscheidender Faktor für eine gesunde Arbeitsbeziehung ist. Allerdings besteht eine Diskrepanz zwischen der Anerkennung der Bedeutung menschlicher Fähigkeiten (zum Beispiel Achtsamkeit, Selbstbewusstsein, Kommunikation, kreatives Denken, Belastbarkeit, Einfühlungsvermögen, emotionale Intelligenz) und der Zuversicht der Führungskräfte, diese auch umzusetzen:

Während 90 Prozent der Führungskräfte die Vorteile von Empathie anerkennen, sind nur 44 Prozent zuversichtlich, was ihre menschlichen Fähigkeiten angeht.

Nur 28 Prozent der Arbeitnehmer sehen bei ihren Führungskräften durchweg Einfühlungsvermögen, obwohl 78 Prozent dies hoch einschätzen.

Weibliche Führungskräfte sind ein Lichtblick

Die diesjährige Studie hat jedoch einen Lichtblick aufgedeckt: weibliche Führungskräfte. Im Durchschnitt sind weibliche Führungskräfte um zehn Prozent zuversichtlicher in Bezug auf ihre Hard Skills (Technik, Computer, Präsentation usw.) und um 13 Prozent zuversichtlicher in Bezug auf ihre menschlichen Fähigkeiten als ihre männlichen Kollegen. Darüber hinaus ist das Vertrauen der weiblichen Führungskräfte in beiden Bereichen im Vergleich zum vergangenen Jahr gestiegen: Weltweit um 10 Prozent bei den menschlichen Fähigkeiten und um 4 Prozent bei den Hard Skills. Hingegen stagnierte das Vertrauen bei den männlichen Führungskräften und ging bei den Hard Skills um 3 Prozent zurück. (HP Inc/mc)