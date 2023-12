Nachhaltiger Flugzeugtreibstoff: Metafuels sammelt 8 Mio Dollar in einer Seed-Runde

Zürich – Metafuels, Entwickler einer bahnbrechenden Technologie für nachhaltigen Flugkraftstoff, der mit bestehenden Flugzeugen kompatibel ist, gibt seine erste institutionelle Finanzierungsrunde bekannt. Sie wird von Klima-VCs Energy Impact Partners (EIP) und Contrarian Ventures angeführt.

Metafuels konzentriert sich auf nachhaltigen Flugkraftstoff, der aus erneuerbarem Strom hergestellt wird (eSAF) – eine weitere umweltfreundliche Version dessen, was sich als die führende langfristige Strategie zur Dekarbonisierung des Flugverkehrs herauskristallisiert hat. Sie erfordert weder die Umrüstung oder den Neukauf von Flugzeugen noch eine Neugestaltung der zugrundeliegenden Betankungsinfrastruktur.

Der eSAF von Metafuels und seinen Wettbewerbern kann normales Kerosin ersetzen, unabhängig von der Grösse und dem Typ des Flugzeugs oder ob es auf Kurz- oder Langstrecken eingesetzt wird. Im Gegensatz zu den Wettbewerbern in diesem Bereich erzielt Metafuels mit seinem Ansatz die niedrigsten Produktionskosten durch hohe Effizienz und eine extrem hohe Ausbeute an SAF. Ausserdem ist die Technologie sehr umweltfreundlich, da sie die Lebenszyklusemissionen um bis zu 90 % senkt und die Lieferketten für Lebens- und Futtermittel nicht beeinträchtigt.

Das Problem, das Metafuels löst: die 2 % der Kohlenstoffemissionen des Luftverkehrs

Die Dekarbonisierung des Luftverkehrs ist eine der grössten technologischen Herausforderungen, vor denen wir derzeit stehen. Grosse Hindernisse bei der Elektrifizierung – die wahrscheinlich nur für Kurzstrecken geeignet sein wird – und bei der Verwendung von Wasserstoff (bei dem es Komplikationen bei der Logistik und der Flugzeugkonstruktion gibt und der nicht für Langstrecken geeignet ist) bedeuten, dass praktikable Lösungen für den Flugverkehr mit diesen Technologien noch viele Jahre von der Marktreife entfernt sind.

In einer Branche, in der ein einzelnes Flugzeug derzeit eine Lebensdauer von 30 Jahren haben soll und rund 100 Millionen Dollar pro Stück kostet, sind die Kosten für die Umrüstung der Flotten auf Wasserstoff und E-Aviation für die meisten Langstreckenfluggesellschaften wirtschaftlich unmöglich.

Es gibt jedoch eine Option, die keine derartigen Nachteile hat: ein nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF), der ein Drop-in-Ersatz für herkömmliches Kerosin ist und den Vorteil hat, dass er die Umwelt sowohl bei der Herstellung als auch bei der Nutzung drastisch weniger belastet.

Das in Zürich ansässige Startup-Unternehmen Metafuels wird den Erlös aus der Finanzierungsrunde, an der sich die renommierten Investoren EIP und Contrarian Ventures beteiligen, für den Aufbau einer Pilotanlage am Paul Scherrer Institut (PSI) verwenden, mit dem das Unternehmen kürzlich eine Zusammenarbeit angekündigt hat. Die eSAF-Technologie von Metafuels ermöglicht einen nahtlosen Übergang von fossilem Kerosin zu eSAF durch ein patentiertes Verfahren zur Umwandlung von grünem Methanol in eSAF. Grünes Methanol ist eine Chemikalie, die aus grünem Wasserstoff (H₂) und nachhaltig gewonnenem Kohlendioxid hergestellt wird. Grüner H₂ kann durch Wasserelektrolyse erzeugt werden, die mit erneuerbarem Strom betrieben wird, während CO₂ kurzfristig aus biogenen Quellen, einschließlich Abfällen und Rückständen, und langfristig durch direkte Luftabscheidung gewonnen werden kann.

Warum sich SAF bisher nicht in grossem Massstab durchgesetzt hat

Nachhaltiger Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) – ein Sammelbegriff für Flugzeugtreibstoffe aus nachhaltigen Kohlenstoffquellen – ist nicht neu. Was der Branche bisher fehlt, ist ein SAF, der erschwinglich ist, effizient in kommerziellem Maddstab hergestellt werden kann und die Nettoemissionen einer Fluggesellschaft deutlich verringert. Dies ist das Kernproblem, das Metafuels zu lösen versucht. Sein Markenzeichen, das Ergebnis jahrelanger Forschung, ist Aerobrew. Dabei handelt es sich um nachhaltig produziertes Kerosin, das in einem zweistufigen Verfahren aus grünem Methanol hergestellt wird.

Im Gegensatz zu vielen seiner Konkurrenten konzentriert sich Metafuels auf eine Technologie, die in erster Linie Flugzeugtreibstoff produziert. Dieser hochselektive Ansatz ermöglicht letztlich eine höhere Ausbeute, die zusammen mit einer hohen Energieeffizienz zu branchenführenden Produktionskosten führt. Ausserdem konzentriert sich die Nutzung von wertvollem, nachhaltig gewonnenem Kohlenstoff und erneuerbarem Strom auf ein Produkt, anstatt verschiedene andere erneuerbare Kohlenwasserstoffe als Nebenprodukte – wie Benzin oder Diesel – für schrumpfende Märkte zu produzieren.

«Jetfuel ist ein besonderer Treibstoff», sagt Leigh Hackett, Vorsitzender, Mitbegründer und CCO von Metafuels, «er muss in sehr unterschiedlichen Umgebungen vom Start bis zur Reiseflughöhe unter allen Wetterbedingungen funktionieren und dabei eine hohe Einsatzleistung erbringen. Die Betriebssicherheit steht an erster Stelle, von der Handhabung des Kraftstoffs am Boden bis zur Verbrennungsleistung in grodder Höhe. Energiedichte, spezifischer Energiegehalt, Flammpunkt, Gefrierpunkt, abgeleitete Cetanzahl, Siedekurve und viele andere Parameter müssen strengen Normen genügen. Deshalb müssen diese Kraftstoffe aus Sicherheitsgründen das ASTM-Zulassungsverfahren für alternative Flugkraftstoffe durchlaufen. Derzeit gibt es kein Verfahren, das über eine 50%ige SAF-Mischung hinausgeht, was das derzeitige Ziel von Aerobrew ist». Hackett fügt hinzu: «Aber das wird sich mit der Zeit ändern.» (Metafuels/mc/pg)

