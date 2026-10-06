Procimmo plant Kapitalerhöhung um 75 Millionen Franken

Zürich – Nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse des Teilvermögens «Residential PK» der Procimmo Real Estate SICAV und wie bereits zuvor angekündigt beabsichtigt die Fondsleitung, PROCIMMO SA, am Kapitalmarkt eine Kapitalerhöhung von rund CHF 75 Millionen durchzuführen, was der Ausgabe von 486’993 neuen Aktien entspricht.

Die Zeichnungsfrist wird vom 12.10.2026 bis zum 23.10.2026 stattfinden, und die Liberierung der neuen Aktien wird am 30.10.2026 erfolgen.

Das Bezugsverhältnis wurde auf 7 bestehende Aktien für 1 neue Aktie festgelegt. Der Emissionspreis beläuft sich auf netto CHF 156.85 pro neue Aktie (einschliesslich Emissionskommission und Nebenkosten).

Im Übrigen wird auf den Emissionsprospekt sowie auf den Zeichnungsschein im Anhang verwiesen.

Diese Kapitalaufnahme dient insbesondere der Finanzierung des Erwerbs von mehreren bereits identifizierten Wohnliegenschaften aus der Pipeline des Fonds mit attraktiven Renditen. (Procimmo/mc/ps)