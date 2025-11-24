Procimmo Real Estate SICAV – Industrial erwirbt Produktionsgebäudes «Mammut» in Seon

Genf – Die Fondsleitung der Procimmo Real Estate SICAV – Industrial gibt den Erwerb eines Produktionsgebäudes in Seon im Kanton Aargau bekannt, das bisher im Besitz der Mammut Sports Group AG war. Diese Transaktion erfolgt im Anschluss an den Entscheid von Mammut, ihren Hauptsitz von Seon ins benachbarte Lenzburg zu verlagern.

Der Erwerb wurde durch einen Teil der im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung des Teilvermögens «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommenen Mittel finanziert und im Rahmen eines Sale-and-Rentbacks durchgeführt, wodurch Mammut den Standort bis zu ihrem geplanten Umzug Mitte 2027 weiter nutzen wird.

Der Standort umfasst Büro-, Logistik- und Lagerflächen von insgesamt rund 17’000 m². Dank seiner sehr guten Erreichbarkeit und der vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten stellt er einen strategisch wichtigen Industriestandort im Kanton Aargau dar.

Procimmo SA ist bereits aktiv auf der Suche nach zukünftigen Mietern, um den Betrieb des Standorts nach Auszug von Mammut sicherzustellen. Interessierte Personen oder Unternehmen können sich ab sofort an Procimmo SA wenden – per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 021 651 64 30.

Mit einem Bruttovermögen von rund CHF 2 Milliarden ist die «Procimmo Real Estate SICAV – Industrial» der grösste an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienfonds der Schweiz, der auf Industrie, Gewerbe und Logistik spezialisiert ist. Procimmo SA spielt eine zentrale wirtschaftliche Rolle im Immobiliensektor der Romandie und der Deutschschweiz, indem sie attraktive Mietobjekte sowohl für KMU als auch für Privatpersonen anbietet. (Procimmo/mc)