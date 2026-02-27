Procimmo Real Estate Sicav steigert Erträge in allen vier Teilvermögen

Zürich – Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate Sicav hat im ersten Halbjahr 2025/26 insbesondere dank Akquisitionen in allen vier Teilvermögen zugelegt. Zudem wurde eine Kapitalerhöhung angekündigt.

Im Teilfonds «Industrial» stieg das Bruttovermögen per Ende 2025 auf 2,2 Milliarden Franken, wie Procimmo am Freitag mitteilte. Dies sei hauptsächlich auf Zukäufe in Höhe von knapp 125 Millionen Franken zurückzuführen. Die durchschnittliche Bruttorendite der Liegenschaften habe dabei bei 7 Prozent gelegen.

Zudem verbesserte sich die Vermietungssituation klar. So sank die Leerstandsquote um 2,1 Prozentpunkte auf 8,7 Prozent. Gleichzeitig konnten die Mietzinseinnahmen um 7,4 Prozent gesteigert werden. Aufgrund von Sparmassnahmen verbesserte sich die EBIT-Marge leicht auf 72,1 von 71,9 Prozent.

Auch das Teilvermögen «Residential» sei dank Akquisitionen weiter gewachsen, teilte Procimmo mit. Die Erträge hätten um 4,2 Prozent auf 11,3 Millionen zugelegt, während das Kostenniveau trotz einer Zunahme von 2,9 Prozent auf 7,1 Millionen unter Kontrolle bleibe. Die EBIT-Marge betrug 68 Prozent nach 64 Prozent im Vorjahr. Die Mietausfallrate lag bei rund 1,7 Prozent und die bereinigte Leerstandsquote bei unter 2 Prozent.

Auch übrige Teilvermögen mit Wachstum

Der Fondsbereich «Residential PK» weist ein Bruttovermögen von 692 Millionen Franken aus, getrieben durch den Erwerb von neun Liegenschaften im Umfang von 150 Millionen. Die Mieterträge stiegen um 3,4 Prozent auf 12,1 Millionen, während die Leerstandsquote bei 2,2 Prozent lag. Gleichzeitig konnten die Aufwendungen um 7,7 Prozent gesenkt werden, wodurch sich die EBIT-Marge auf 66,4 Prozent verbesserte.

Erfolgreich war sodann auch «Commercial PK». Der Teilfonds steigerte die Erträge gegenüber Juni 2024 um 11 Prozent auf 16,7 Millionen Franken. Getragen werde das Wachstum von den getätigten Akquisitionen sowie einer anhaltend starken Vermarktungsdynamik, hiess es. Die Aufwendungen hätten sich um rund 15 Prozent auf 6,9 Millionen Franken erhöht. Folglich sei die EBIT-Marge um rund 5,3 Prozentpunkte auf 76 Prozent gestiegen.

Die Mietausfallrate lag bei 15 Prozent gegenüber 5,7 Prozent im Juni 2024. Rund 40 Prozent davon entfielen laut Procimmo auf Abschreibungen offener Forderungen des ehemaligen Mieters von Fun Planet.

Ausserdem hat der Immobilienfonds eine Kapitalerhöhung für das Teilvermögen «Residential» für März 2026 angekündigt. Diese soll die Finanzierung gezielter Akquisitionen sowie eines Teils der laufenden Entwicklungsprojekte ermöglichen. Detaillierte Angaben würden in Kürze veröffentlicht, hiess es. (awp/mc/pg)