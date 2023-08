Procimmo Residential Lemanic: Halbjahresresultat bestätigt Solidität der Mieteinnahmen

Zürich – Der Fonds «Procimmo Residential Lemanic Fund» schliesst sein erstes Halbjahr mit einem guten Resultat ab. Per 30. Juni 2023 erhöhen sich die Mieteinnahmen um 1.59% und steigen auf CHF 11.03 Mio. an (CHF 10.86 Mio. per 30.6.2022). Der Nettoinventarwert (NIW) nimmt ebenfalls zu und beträgt CHF 137.71 pro Anteil (gegenüber CHF 136.55 per 30.6.2022).

Das Total der Erträge bleibt per 30. Juni 2023 stabil bei CHF 11’417’313.- (gegenüber CHF 11’459’935.- per 30.6.2022), während das Total des Aufwands sich auf CHF 7’508’731.- beläuft (gegenüber CHF 6’808’874.- per 30.6.2022). Der realisierte Erfolg beträgt im ersten Halbjahr CHF 3’908’582.- (gegenüber CHF 4’651’061.- per 30.6.2022).

Die Mietzinseinnahmen des Fonds steigen im ersten Semester um 1.59% an und belaufen sich auf CHF 11’034’347.- (gegenüber CHF 10’861’767.- per 30.6.2022). Per 30. Juni 2023 sinkt die Mietausfallrate erneut auf 2.37% (gegenüber 3.72% per 30.6.2022).

Die EBIT-Marge bleibt stabil bei 66.63% (gegenüber 66.95% per 30.6.2022) und die Fremdfinanzierungsquote erhöht sich auf 31.83% (gegenüber 30.33% per 30.6.2022). Die Anlagerendite über sechs Monate berechnet beläuft sich auf 1.56% (3.68% per 30.6.2022 über zwölf Monate berechnet).

Die TER REF (GAV) fällt markant auf 0.75% (gegenüber 0.84% per 30.6.2022).

Per 30. Juni 2023 liegt das Nettofondsvermögen bei CHF 359.4 Mio., während das Gesamtfondsvermögen auf CHF 546.2 Mio. ansteigt.

Richard Dahdah, Fund Manager, sagt zum Halbjahresresultat: «Trotz des aktuellen Marktumfelds bleibt der Procimmo Residential Lemanic Fund ein solides Anlageprodukt, dessen Erträge und Gebäudewerte weiter ansteigen. Dies bestätigt die Qualität des Portfolios, die hervorragende geografische Abdeckung durch die Gebäude und die Richtung, die das aktive Gebäudemanagement eingeschlagen hat.» (Procimmo/mc/ps)

Procimmo Residential Lemanic Fund Halbjahresbericht 30-06-2023