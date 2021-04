Rahmenabkommen: Herauslösen der 3 umstrittenen Punkte akzeptiert Brüssel nicht

Brüssel – Laut EU-Chefsprecher hat das Treffen zwischen EU-Kommissarin Ursula von der Leyen und Bundespräsident Guy Parmelin am Freitag in Brüssel politisch «Klarheit gebracht».

Die Forderung der Schweiz, die drei umstrittenen Punkte zusammen vom restlichen Abkommen separat zu verhandeln, sei für die EU nicht akzeptabel, sagte Eric Mamer auf Journalistenfragen.

Die Kommissionspräsidentin habe beim Treffen klar betont, dass die EU bereit für weitere Verhandlungen sei. Die EU sei der Meinung, dass eine Lösung gefunden werden könne, es sei aber schlicht nicht möglich, die drei umstrittenen Punkte einfach aus dem Abkommen herauszulösen.

Parmelin: Erhebliche Divergenzen vorhanden

Zusammen mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe er festgestellt, dass noch erhebliche Divergenzen beim Rahmenabkommen vorhanden sind, sagte Bundespräsident Guy Parmelin am Freitag an einem Point de Presse in Brüssel.

Die Verhandlungsführerinnen sollen aber weiter in Kontakt bleiben, sagte er weiter. Nach dem Treffen mit von der Leyen habe er seine Bundesratskollegen über die Gespräche in Brüssel informiert. (awp/mc/ps)