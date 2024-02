Reyl & Cie: Gute Aussichten für eine Erstarkung des Yen

Im Jahr 2023 war die weltweit sich am schlechtesten entwickelte Währung der Yen, der seinen niedrigsten Kurs seit dreissig Jahren verzeichnete. Die Grundlagen für eine Aufwertung des Yen im laufenden Jahr scheinen jedoch gegeben zu sein.

von Luca Castoldi, Senior Portfolio Manager, Reyl & Cie

Im Jahr 2023 konzentrierten sich alle auf China, sowohl auf seine eigenen internen und externen Probleme als auch auf die Abwertung des Renminbi. Die weltweit sich am schlechtesten entwickelte Währung war jedoch der Japanische Yen (wenn man von einigen idiosynkratischen Situationen wie der Türkei und Argentinien absieht), der im November von 131 gegenüber dem US-Dollar (USD) auf ein Dreissigjahrestief von 152 abstürzte und das Jahr bei 141 beendete. Dieser Anstieg um 16 Prozent von 131 bis zum Höchststand im November ist für eine Währung, die für ihre Defensivität und Stabilität bekannt ist, recht spektakulär. Berücksichtigt man auch das Jahr 2022, so beläuft sich die gesamte Abwertung auf mehr als 30 Prozent gegenüber dem Höchststand.

Der Grund für die Abwertung des Yen war die Entschlossenheit der Bank of Japan (BOJ), die lockere Geldpolitik beizubehalten, um die heimische Wirtschaft zu stützen. Das in einer Situation, in der alle anderen Zentralbanken, insbesondere die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank (EZB) in Europa, ab Mitte 2022 begannen, die Zinssätze recht aggressiv anzuheben, um zu versuchen, die eigene Inflation zu kontrollieren.

Die BOJ kaufte weiterhin in erheblichem Umfang inländische Staatsanleihen auf dem Markt, um den 10-jährigen JGB-Satz zunächst bei 0,5 Prozent zu halten und später im Rahmen ihrer Renditekurvensteuerung (yield income control, YCC) geringfügig auf 1 Prozent anzupassen. Da die japanischen Zinssätze so niedrig gehalten werden, hat sich die Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan erheblich vergrössert undF wird 2023 bei der 2-jährigen Staatsanleihe etwa 5 Prozent erreichen, so dass die Anleger in den Genuss eines bedeutenden «Carry-Trade» kommen, indem sie JPY-Kredite zu fast 0 Prozent aufnehmen und in USD zu 5 Prozent investieren. Diese Differenz hat viele Anleger dazu ermutigt, diesem Handel nachzugehen, was den JPY stark unter Druck gesetzt hat.

Die Abwertung des JPY kommt Japan zugute, indem sie die importierte Inflation ankurbelt, die in den letzten 20 Jahren gefehlt hat. Ein Ziel der BOJ war, das Land aus seiner Deflationsspirale herauszuführen und das Ziel einer Kerninflation von 2 Prozent zu erreichen (die BOJ verfolgt keine Ziele für den Wechselkurs, dies ist Sache des Finanzministeriums). Andererseits kann eine schnelle und anhaltende Abwertung des JPY die Kaufkraft der japanischen Haushalte beeinträchtigen und ausländische Direktinvestitionen in das Land verringern. Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen versucht, einen Schlussstrich bei verschiedenen Werten zu ziehen, zuletzt bei 150, und sowohl verbal als auch auf dem Markt interveniert, um die Währung zu verteidigen.

Der Tokioter Kern-Konsumentenpreisindex (CPI) erreichte im Juli letzten Jahres dank importierter Inflation und Problemen in der Lieferkette aufgrund des Ukraine-Russland-Kriegs 4 Prozent. Aber der Schlüssel ist die Nachhaltigkeit, und in jüngster Zeit haben die Daten erneut enttäuscht, als der CPI 3,1 Prozent gegenüber den erwarteten 3,4 Prozent erreichte.

Was können wir für 2024 erwarten? Es scheint, dass die BOJ versucht, die expansive Politik mit einer zweijährigen Verzögerung gegenüber anderen Zentralbanken zu beenden, da sie mehr als 50 Prozent der japanischen Staatsanleihen besitzt. Letztes Jahr unternahm sie einige kleine Schritte, indem sie die Grenze für die langfristigen Renditen von 0,5 Prozent auf 1 Prozent anhob und später die «harte Grenze» von 1 Prozent auf eine «Referenz» reduzierte.

Die BOJ wird höchstwahrscheinlich die Negativzinspolitik (negative interest rate policy, NIRP) von derzeit -0,1 Prozent auf 0 Prozent beenden, möglicherweise im März oder April, aber sie wird die Zinssätze danach nicht aggressiv anheben, da sich die Wirtschaft dies nicht leisten kann. Die Erholung sowohl der Inflation als auch des BIP ist noch recht schwach und braucht zusätzliche Unterstützung. Die Entscheidungen der Fed werden wahrscheinlich wichtiger sein als die der BOJ, um die Zinsdifferenz zu verringern und den JPY zu stützen, der aus realer Sicht billig ist. Andererseits ist die Fed bereit, die Zinssätze im Laufe dieses Jahres so schnell wie möglich zu senken, es sei denn, die Inflation bleibt hartnäckiger als erwartet. Es scheint also alles für eine Aufwertung des JPY in der Zukunft bereit zu sein. (Reyl/mc)