REYL Market Insight: Die Psychologie der Inflation

Marktbericht von Pedro Marinheiro, Head of Discretionary Portfolio Management, REYL Intesa Sanpaolo

Genf / Zürich – Die Inflation, d. h. der allgemeine Anstieg der Preise im Laufe der Zeit, ist ein wichtiger Wirtschaftsindikator, der die Finanzmärkte und die Strategien der Vermögensverwaltung erheblich beeinflusst. Abgesehen von den wirtschaftlichen Auswirkungen spielt die Psychologie der Inflation, d. h. die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Anleger sie wahrnehmen und darauf reagieren, eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Finanzentscheidungen.

Die Auswirkungen von Preisänderungen auf die Psyche des Einzelnen können unterschiedlich sein. Eine wichtige Auswirkung ist die Wahrnehmung des Wertes. Wenn die allgemeinen Preisindizes steigen, sinkt der wahrgenommene Wert des Geldes, was zu einem Gefühl der Dringlichkeit führt, mehr auszugeben als zu sparen, da die Kaufkraft des Bargelds mit der Zeit schwindet. Dieses Verhalten kann die Preise noch weiter in die Höhe treiben, da sowohl die Nachfrage als auch die Ausgaben der Konsumenten steigen. Die Medienberichterstattung spielt eine wichtige Rolle, da sensationslüsterne Schlagzeilen diese Stimmung noch verstärken können. Instabile Preise schaffen auch Unsicherheit über künftige Kosten und wirtschaftliche Stabilität, was die Ängste bei Verbrauchern und Unternehmen verstärkt und möglicherweise zu einem konservativeren Finanzverhalten führt, z. B. zum Aufschub von Investitionen.

Verankerung von Erwartungen und Zentralbank

Die Verankerung von Erwartungen bezieht sich auf das Vertrauen, das Unternehmen und Konsumenten in die Zentralbanken setzen, um die Inflation stabil zu halten. Zukünftige Inflationserwartungen können die aktuelle Inflation beeinflussen: Wenn Unternehmen eine höhere Inflation erwarten, können sie die Preise anheben und Arbeitnehmer höhere Löhne verlangen, was zu einem sich selbst erfüllenden Zyklus führt. Umgekehrt können niedrige Erwartungen die tatsächliche Inflation dämpfen. Daher sind die Glaubwürdigkeit der Zentralbank, die vorausschauende Ausrichtung und eine klare Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Wenn die Marktteilnehmer am Engagement der Zentralbanken zweifeln oder zweideutige Botschaften erhalten, können die Erwartungen nicht verankert werden, so dass die politischen Bemühungen wirkungslos bleiben.

In den 1970er und 1980er Jahren sahen sich die USA mit einer starken Inflation konfrontiert, wobei der Konsumentenrpreisindex (KPI) aufgrund von Ölschocks, finanzpolitischen Massnahmen und den von den Gewerkschaften geforderten höheren Löhnen um mehr als 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr stieg. Um diese Entwicklung einzudämmen, wurden die Zinssätze 1981 auf fast 20 Prozent angehoben, was zu zwei schweren Rezessionen von fast zwei Jahren Dauer führte. Vergleicht man die Jahre 2020-2024 mit den 1980er Jahren, so sind die Inflationsfaktoren unterschiedlich: In den 1980er Jahren waren es angebotsseitige Schocks, während in den 2020er Jahren nachfrageseitige Faktoren, Unterbrechungen der Lieferkette und eine angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt eine Rolle spielen. In den 1980er Jahren wurde deutlich, wie wichtig rechtzeitiges Handeln und die Glaubwürdigkeit der Zentralbank sind – eine Lektion, die die derzeitigen Mitglieder der Federal Reserve mit raschen Massnahmen umgesetzt haben.

Wo stehen wir?

In den USA zeigen die jüngsten Wirtschaftsdaten eine Stabilisierung der Inflationserwartungen, eine Verlangsamung des Arbeitsmarktes, ein langsameres Lohnwachstum und eine verbesserte Produktivität. Die Fed beobachtet die kommenden Indikatoren genau. In Europa hält sich die Inflation mit einem deutlichen Rückgang auf 2,7 Prozent gegenüber 7,1 Prozent vor einem Jahr in Grenzen. Die europäischen Konsumenten lassen sich weniger von der Entwicklung der Aktienmärkte leiten, so dass diese nur begrenzte Auswirkungen auf die künftige Nachfrage und die Preise haben dürften.

Auch wenn einige Unwägbarkeiten bestehen bleiben, haben die Zentralbanken bei der Eindämmung des Preisdrucks eine lobenswerte Arbeit geleistet. Die Inflation wird von den Menschen sehr unterschiedlich wahrgenommen: Einkommensschwächere Schichten spüren den Schmerz stärker als einkommensstärkere Gruppen, aber auch innerhalb dieser Schichten gibt es Unterschiede, die von den individuellen Umständen abhängen (Eigenheimbesitzer oder Mieter, die bald einen Kredit aufnehmen müssen usw.). Eine weitere verzerrte Wahrnehmung besteht darin, dass Lohnzuwächse als verdient empfunden werden, während die Inflation als ungerecht empfunden wird. Die Auswirkungen des Kaufkraftverlusts sind schmerzhafter als der allmähliche Anstieg der Löhne im Laufe der Zeit, so dass die Inflation eine verstärkte Form der Verlustaversion darstellt. Da der grösste Teil des Schmerzes durch die jüngsten und schnellen Preiserhöhungen von den Wirtschaftsakteuren integriert wurde, ist die Vergleichsbasis jetzt höher, und die künftige Wahrnehmung der Inflation könnte dann weniger ausgeprägt sein.

Die Auswirkungen auf die Vermögensverwaltung

Die Analyse des Inflationsverhaltens, einschliesslich psychologischer Faktoren, und der Korrelation zwischen Anlageklassen ist für eine effektive Vermögensverwaltung und Finanzplanung unerlässlich. Die Inflation beeinflusst das Anlegerverhalten, die Vermögenspreise und die Marktdynamik auf komplexe Weise. Wenn wir diese Auswirkungen erkennen, die Massnahmen der Zentralbanken einbeziehen und strategische Anpassungen vornehmen, z. B. in inflationsgeschützte Wertpapiere investieren und Unternehmen mit starker Preissetzungsmacht bevorzugen, die in der Lage sind, höhere Kosten an die Konsumenten weiterzugeben, können wir uns in diesen unsicheren Zeiten besser zurechtfinden. Die regelmässige Überprüfung und Anpassung der Anlagestrategien gewährleistet, dass sie mit den finanziellen Zielen und der Risikotoleranz der Kunden in Einklang stehen. (REYL/mc/ps)