Robeco: Neujustierung 2026 – Mit intelligenten Schlüsselthemen Wachstum erschliessen

Von Ralf Oberbannscheidt, Global Head of Thematic Investing bei Robeco

Die Finanzmärkte haben trotz einer Reihe geopolitischer und wirtschaftlicher Schocks eine bemerkenswerte Ruhe bewahrt – Ereignisse, die in früheren Zyklen anhaltende Volatilität ausgelöst hätten. Diese scheinbare Resilienz überdeckt jedoch tiefgreifende strukturelle Veränderungen: eine schrittweise Verbreiterung der Börsenführerschaft, eine Dezentralisierung geopolitischer Macht sowie das Aufkommen vielfältigerer Wachstumstreiber. Diese Dynamiken definieren das Opportunitätsfeld für thematische Anlagen mit Blick auf 2026 neu.

Ruhige Märkte, wachsende Spannungen im Hintergrund

Das Jahr 2025 war geprägt von einer Häufung von Ereignissen, die historisch betrachtet die Märkte hätten destabilisieren können: anhaltende geopolitische Konflikte, zunehmende Militarisierung internationaler Beziehungen sowie die Instrumentalisierung von Handels- und Industriepolitik. Dennoch absorbierten die Märkte diese Schocks weitgehend. Abgesehen von einer kurzfristigen Stressphase im Frühjahr blieben Korrekturen begrenzt und wurden rasch aufgeholt.

Diese Gelassenheit steht im deutlichen Kontrast zu den zugrunde liegenden wirtschaftlichen Realitäten. Das Wachstum ist zunehmend asymmetrisch geworden, insbesondere in den USA, während Ungleichgewichte am Arbeitsmarkt und Inflationsdruck weiterhin auf Haushalte mit mittleren und tieferen Einkommen lasten. Die Konsumentenstimmung hat sowohl in den USA als auch in China mehrjährige Tiefststände erreicht. Diese Diskrepanz zwischen Marktsignalen und wirtschaftlichen Spannungen schafft ein anspruchsvolles, zugleich aber chancenreiches Umfeld für selektive, langfristig ausgerichtete Anlagestrategien.

Auf dem Weg zu einer neuen Weltwirtschaftsordnung

Geopolitisch bleibt die US-Politik von Unberechenbarkeit und Konfrontation geprägt. Auch wenn sich viele Staats- und Regierungschefs an diesen Stil angepasst haben, werden die strukturellen Kosten für die USA zunehmend sichtbar. Die Glaubwürdigkeit als stabiler wirtschaftlicher und politischer Partner erodiert, was Verbündete und Handelspartner dazu veranlasst, ihre Beziehungen zu diversifizieren und Abhängigkeiten zu reduzieren.

Parallel dazu entstehen neue Handelsallianzen. Europa intensiviert seine Partnerschaften, Indien etabliert sich als Schlüsselakteur, und Lateinamerika gewinnt strategisch an Bedeutung im globalen Handel. Diese Entwicklungen fördern ein weniger konzentriertes, breiter abgestütztes globales Wachstum und verstärken Tendenzen zur strategischen Rückverlagerung sowie zur Stärkung wirtschaftlicher Souveränität. Zugleich eröffnen sie neue Führungsrollen etwa in der Energiewende und bei Klimatechnologien.

Wachsende Führungsrolle an den Börsen

Die vergangenen drei Jahre wurden von einer kleinen Gruppe grosser US-Technologiekonzerne dominiert. Diese extreme Konzentration stützte zwar die Indizes, überdeckte jedoch die relative Schwäche des übrigen Marktes. Diese Dynamik beginnt sich nun zu verändern.

Es zeichnet sich eine graduelle Rotation der Führungsrolle ab: verbesserte Performance in Europa, erneutes Interesse an Mid Caps und Schwellenländern sowie eine Wiederbelebung defensiver Sektoren wie Versorger oder Telekommunikation. Selbst innerhalb des Technologiesektors verschieben sich die Präferenzen – Halbleiter mit Bezug zu künstlicher Intelligenz entwickeln sich stärker als Softwarewerte.

Diese Verbreiterung der Marktführerschaft ist ein zentrales Merkmal des aktuellen Zyklus. Mit abnehmender Konzentration der Renditen verbessert sich das Umfeld für aktive Strategien und thematische Ansätze, die von Differenzierung und Streuung profitieren.

Die Widerstandsfähigkeit thematischer Strategien

Trotz eines engen Marktführungsbilds haben mehrere thematische Strategien bemerkenswerte Resilienz bewiesen. Themen rund um Energieinfrastruktur, KI-Enabler, digitale Innovation, Finanzdienstleistungen und Fintech entwickelten sich in den vergangenen Jahren insgesamt im Einklang mit den globalen Aktienmärkten.

Thematisches Investieren ist naturgemäss nicht darauf ausgerichtet, kontinuierlich zu übertreffen. Einzelne Themen reagieren unterschiedlich auf makroökonomische Zyklen, regulatorische Veränderungen oder Konsumtrends. Phasen relativer Schwäche sind integraler Bestandteil des Prozesses und tragen zur Normalisierung von Bewertungen bei.

Nach einem schwierigen Zeitraum 2024 und 2025 weisen zahlreiche Themen heute wieder attraktivere Bewertungen auf. Die Korrektur scheint stärker vom Marktsentiment als von einer Verschlechterung der Fundamentaldaten getrieben. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Renditedispersion und erwarteter geldpolitischer Lockerungen verbessert sich das Potenzial zur Alpha-Generierung.

Zentrale Themen mit Blick auf 2026

Mehrere strukturelle Trends stechen für die kommenden Jahre hervor:

Intelligente Energie profitiert von einem historischen Anstieg der Stromnachfrage – getrieben durch künstliche Intelligenz, Rechenzentren sowie die Elektrifizierung von Verkehr und Industrie. Engpässe bei Netzinfrastruktur, Produktion und Speicherung rücken die Modernisierung der Energiesysteme ins Zentrum wirtschaftspolitischer Prioritäten.



Intelligente Materialien adressieren die zunehmende Knappheit kritischer Rohstoffe und die Absicherung von Lieferketten. Der Ausbau industrieller Automatisierung, von Rechenzentren und ersten Robotikanwendungen erhöht den Druck auf Metalle, innovative Werkstoffe und Recyclinglösungen.

Intelligente Mobilität tritt in eine Phase grossflächiger Umsetzung ein. Elektrofahrzeuge machen inzwischen einen signifikanten Anteil der weltweiten Verkäufe aus. Die Konvergenz von Mobilität und künstlicher Intelligenz – etwa in Fahrerassistenzsystemen, Automatisierung oder Energiespeicherung – eröffnet zusätzliche Wachstumsperspektiven.

Ein ausgewogeneres Anlageumfeld

Mit Blick auf 2026 deutet die Kombination aus Bewertungsanpassungen, steigender Renditedispersion und breiterer Marktführerschaft auf ein gesünderes und ausgewogeneres Anlageumfeld hin. Geopolitische Spannungen und wirtschaftspolitische Schocks wirken weniger als Bremsklotz denn als Katalysator: Sie fördern Resilienz, Effizienz und Unabhängigkeit von Unternehmen und Investoren.

In diesem Umfeld gewinnt thematisches Investieren an Relevanz. Indem es auf langfristige strukturelle Trends setzt, die Produktivität, Sicherheit und Nachhaltigkeit stärken, ist es gut positioniert, um in den kommenden Jahren von breitem und nachhaltigerem Wachstum zu profitieren. (Robeco/mc/ps)