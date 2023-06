Schlüsselfrage: Nimmt die Fed die Zinserhöhung im Juli wieder auf?

Von Guillermo Felices, Global Investment Strategist bei PGIM Fixed Income

Die Federal Reserve tagt nächste Woche vor einem sehr schwierigen wirtschaftlichen Hintergrund. Eine sich verlangsamende US-Wirtschaft gibt der Fed nach Zinserhöhungen im Umfang von 500 Basispunkten Raum für eine Pause. Die Schlüsselfrage für die Märkte ist, ob die Fed eine Zinserhöhung im Juni einfach «auslassen» und ihre Straffungsmassnahmen im Juli wieder aufnehmen wird. Sicherlich ist die Kerninflation von etwa 5,5 % nach wie vor unangenehm hoch und erweist sich als hartnäckig, was vor allem auf einen starken Arbeitsmarkt zurückzuführen ist. Das Lohnwachstum ist nach wie vor hoch, vor allem bei wichtigen Messgrössen wie dem Arbeitskostenindex, was die Inflationsaussichten weiterhin belasten dürfte.

Die Märkte erwarten in der Tat mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % eine Zinserhöhung im Juli. Die Anleger werden sich zwar auf Hinweise auf eine Zinserhöhung im Juli konzentrieren. Unserer Meinung nach ist es aber für die Märkte wichtiger, zu erkennen, ob die Fed zu einer längeren Pause bereit ist oder nicht. Die Märkte rechnen mit drei Zinssenkungen in den nächsten 12 Monaten und weiteren 100 Basispunkten in den nächsten 2 Jahren. Sollten die Daten oder die Fed den Markt dazu zwingen, diese Einpreisung von Senkungen zurückzunehmen, könnten die Märkte eine unruhige Zeit erleben. (PGIM Fixed Income/mc/ps)

PGIM Fixed Income