Scientifica 23: Was die Welt zusammenhält

Zürich – Unter dem Motto «Was die Welt zusammenhält» laden Universität und ETH Zürich am Wochenende vom 2. und 3. September zum grössten Wissenschaftsfestival der Schweiz ein.

Wissenschaftsshows, interaktive Ausstellungsstände, Kurzvorlesungen, Workshops, Diskussionsrunden oder Führungen in sonst nicht zugängliche Labors – das und noch vieles mehr erwartet die Besucherinnen und Besucher in den Hauptgebäuden der beiden Hochschulen sowie auf dem Campus Irchel und auf dem Hönggerberg.

Blick hinter die Kulissen der Stadt

Bereits in der Vorwoche der Scientifica führt die gemeinsam mit der Stadt Zürich organisierte Veranstaltungsreihe «Science and the City» an spannende Orte: Das Wasserreservoir Lyren, ein städtischer Drogenkonsumraum, ein modernes Gesundheitszentrum für das Alter, Schutz und Rettung und andere bieten einen Blick hinter die Kulissen von Institutionen, die das Zusammenleben der Stadt mitprägen. Für diese Veranstaltungen sind ab sofort Gratis-Tickets auf der Website erhältlich. (Universität Zürich/mc/ps)

Programm «Scientifica»

Programm «Science and the City»